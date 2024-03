Легендарният Armin Van Buuren идва в София на 30 август

Сензационният холандец застава зад пулта на сцената в Борисовата градина на 30 август, скоро след издаването на последния си албум. "Breathe In" излезе в началото на 2024 г. за собствения лейбъл на артиста, Armada Music – най-големият независим лейбъл за танцова музика в света и носител на множество отличия "Best Global Record Label" от International Dance Music Awards и Топ 10 на "Label Of The Decade", класацията на Mixmag. Деветият албум на Armin Van Buuren е силно свързан с медитацията и важната роля, която тя играе в живота на артиста. "Breathe In" е продължение на "Feel Again" и отбелязва следващата глава във вдъхновяващата кариера на холандеца като излъчва позитивизъм, непредубеденост и единство. Албумът е празник на живота и напомня как музиката и дансингът продължават да обединяват хората.

Роден в Холандия, Armin се увлича по електронните звуци още от малък, а на 14 - вече започва и да прави музика. Предаването му "A State of Trance" печели наградите за "Най-добро радио шоу", а самият Armin е обявен за DJ номер 1 в DJ MAG Top 100 пет пъти. Многобройните му участия включват култови места като хотел Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, клуб Hï Ibiza и много други и фестивали като Tomorrowland (Белгия), Electric Daisy Carnival (Лас Вегас, Ню Йорк), Untold Festival (Румъния), Ultra Music Festival (Маями) и събития из целия свят. Armin е и първият соло артист от денс музиката, който оглави Madison Square Garden и безспорно – диджеят, който промени представите на българската и световната публиката за парти преживяване със зрелищните си спектакли.

Сетът му в София е част от турнето му за 2024 г., което включва хедлайн сетове на Tomorrowland, Ultra фестивалите в Маями (САЩ), Сантиаго (Чили), Лима (Перу) и изданията в Австралия, SAGA Festival, Parookaville и др. Билетите за лайва вече са в продажба на Ticketstation.bg, като ограничено количество от тях са за членовете на Fest Club на цена от 55 лв., стандартните започват от 66 лв. и има ограничено количество VIP билети от 200 лв.

