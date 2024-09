Брус Спрингстийн: Не мога да кажа сбогом! Няма да правя прощално турне (ВИДЕО)

Брус Спрингстийн може и да е "роден да бяга", но не смята скоро да се пенсионира. По време на концерт във Филаделфия миналата седмица рок легендата увери посетителите, че "не отива никъде" и планира да продължи да прави турнета в обозримо бъдеще.

"Ние сме тук от 50 скапани години и няма да се откажем"", каза Спрингстийн на публиката, а кадрите са публикувани в социалните мрежи. "Няма да правим прощално турне. Няма прощално турне за E Street Band." Спрингстийн попита: "Сбогом на какво? На хиляди хора, които крещят името ти?".

Постоянни здравословни проблеми

Спрингстийн е измъчван от постоянни здравословни проблеми, които доведоха до няколко отложени концерта по време на световното турне на E Street Band, което стартира през февруари 2023 г.

През май Спрингстийн отложи концертите си в три европейски града заради проблеми с гласа, а през септември 2023 г. 74-годишният рокаджия обяви, че трябва да премести над 20 концерта, тъй като се възстановява от "язвена болест". Преди това той отложи някои концерти, като тогава написа в изявление, че "се е разболял".

Турнето трябва да приключи през ноември, което съвпада с дебюта в стрийминг на нов документален филм, озаглавен "Road Diary: Брус Спрингстийн и E Street Band". "Road Diary" ще се излъчва по Disney+ и Hulu тази есен и предлага на зрителите "най-задълбочения поглед досега върху създаването на легендарните им изпълнения на живо" от световното турне на групата през 2023-2024 г.

Един от най-прочутите рок музиканти в съвременната епоха, Спрингстийн е известен с хитове като "Born in the U.S.A.", "Streets of Philadelphia" и "Born to Run" и др., пише БГНЕС.

