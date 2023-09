Бунтарският фестивал REBEL REBEL e на 8 и 9 септември във Варна

Бар Ментол отваря врати в петък и събота в 19:30 ч. с артисти в топ форма и нетърпелива публика. Случаен артист в програмата на REBEL REBEL няма - всеки един носи бунта в сърцето си и заслужава вниманието и подкрепата на публиката. Билети ще има на входа, цената им няма да е по-висока в деня, а хлапетата до 13 години влизат без билет, защото имат родители с добър музикален вкус. За разнообразната селекция мърч на любимите групи тази година ще се погрижат от АLL Merch.

Закриваме лято 2023 с REBEL REBEL в сърцата и рокендрол в ума, защото това е музиката, която запалва пожари и променя общества.

Ето го и пълния график на концертите:

08/09 – ПЕТЪК

19:30 ч. Врати

20:30 ч. GREESH

21:30 ч. HELLION STONE

22:30 ч. NO MORE MANY MORE

23:30 ч. АНИМАЦИОНЕРИТЕ

09/09 – СЪБОТА

19:30 ч. Врати

20:30 ч. SCOTOPIA

21:30 ч. TROPE

22:30 ч. LEK CITY CASE

23:30 ч. SOUNDPROPHET