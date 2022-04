Българка спечели "Грами"

Българката е автор на 7 от 14-е музикални глави в проекта на продуцентката Ейми Андерсън. Историята е посветена на онези, които се борят за каузи, целящи да направят живота на жените по-справедлив, разказва Кунева в ефира на БТВ преди време.

Тя работи като композитор и оркестратор повече от 20 години и е сред малкото жени в тази сфера в Холивуд. Завършила е Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София с пиано и Националната музикална академия с теория.

От 1990 година е в САЩ, а през 1997 г. започва кариера в Холивуд. Създателка е на музиката към култови видео игри като "League of Legends", "Prince of Persia" и "The Mummy", както и към филмите "Ага", "Среща" и "Шепот на Дявола". Творчеството ѝ е описвано от световни медии като Billboard, NPR и Forbes като "фантастично" и "сияйно".

В гласуването, определящо носителите на статуетките "Грами", право на глас имат близо 11 хиляди членове на американската Национална звукозаписна академия.