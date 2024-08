Delinquent Habits feat. Sick Jacken (The Psycho Realm) с концерт в София на 5 септември

На 5 септември (четвъртък) калифорнийската хип хоп институция Delinquent Habits ще се завърне в България на лятната сцена на клуб "Маймунарника". Kато специален гост към шоуто на групата ще видим и легендарнияа Sick Jacken от Psycho Realm.

Delinquent Habits ще бъдат в следният състав:

Ives Irie, Sick Jacken, DJ Invincible

Снимка: Wrong

Освен познатите хитове на групата като "Tres Delinquentes", "Lower Eastside", "This Is L.A.", Return of the Tres", "Feel Good", "California", ще очакваме и тракове от Sick Jacken. В сегашния си състав участията на Delinquent са адски енергични и това ще го видим с очите си за първи път в този състав на 5 септември.

Знаете много добре - ще се лее текила директно в гърлата на феновете и заслужено ще можем да се потопим в уникалната атмосфера на открито, която "Маймунарника" ще ни предложи.

Това ще бъде лятно хип-хоп парти на открито за края на лятото!

Изненада от Сърбия

Снимка: Iskaz/Facebook

Сръбската рап-кор формация Iskaz се присъединяват към концерта на Delinquent Habits за датата им в София, обаявиха организаторите. Групата е създадена през 2006 г. и с 5 издадени албума те са една от най-енергичните концертни банди в региона. Свирили са на повечето от съществуващите в момента фестивали в Сърбия, Черна гора, Словения, Босна, Хърватия, както и на турнета в Гърция, Румъния и Германия.

Те неколкократно са били подгряваща група на Dog Eat Dog, както и на Guano Apes в Черна гора и на Hed Pe в София. Те ще излязат в хип хоп формат: 2 MC-та и DJ.

Първите 200 Early Bird билета вече са разпродадени. В момента цената за един билет е 40 лв., като след изчерпването на 500-те броя, ще се покачат на 45 лв. Търсете билети само в мрежата на Eventim.

