Джаз китаристът JONATHAN KREISBERG с първи концерт в SOFIA LIVE CLUB

На 13 ноември, сряда, Sofia Live Club има удоволствието да посрещне на своята сцена невероятния китарист Jonathan Kreisberg. Музикантът гостува в страната ни за първи път със своя квартет!

Джонатан Крайсбърг е един от най-влиятелните и завладяващи джаз китаристи на нашето време. Композитор и изпълнител, американецът бързо си спечелва фенове по цял свят, благодарение на безграничен мелодизъм, чувство за хармония и неподражаем стил. Постоянно обикаля света с групи музиканти и записва дори с едни от най-добрите в тази сфера, а именно легендарния д-р Лони Смит, който казва " Джонатан е страстен музикант, със страхотна визия и постоянно се стреми към иновации!". Джонатан Крайсбърг е роден в Ню Йорк. Започва да свири на китара на десетгодишна възраст, след като се премества със семейството си в Маями. На 16 години е приет в The New World School Of Arts. След дипломирането си започва да свири в безброй джаз проекти по цял свят, както и да си партнира с големи имена от музикалната сцена - Dr. Lonnie Smith, Lee Konitz, Joe Locke, Stefano Dibatista, Ari Hoenig, Joel Frahm, Don Friedman, Greg Tardy, Donald Edwards, Jane MonheitYosvany Terry. Към днешна дата Крайсбърг има издадени 5 CD-та. Свирил е заедно и с New World Symphony под ръководството на Майкъл Тилсън Томас. Уважаван преподавател е и пример за десетки музиканти от младото поколение, които смело следват примера му. През 2017-та издава и първата си книга с композиции.Днес отново е на турне в Европа и за пореден път ще обедини публиката с дълбокия си музикален поглед, поднесен професионално, с ярко и забележимо присъствие. Както казват негови колеги "Крайсбърг неслучайно се е превърнал в един от най-влиятелните китаристи на 21 век, а кариерата му бележи заслужени резултати". На сцената китаристът излиза с музикантите Martin Bejerano – пиано, Matt Clohesy – бас и Colin Stranahan – ударни.