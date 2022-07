Гигантите Iron Maiden оставиха 12 хил. души без глас

Огън, експлозии, костюми, невероятна сценография и легендарен хеви метъл. С това 13 юли 2022 година ще остане в спомените на всички 12 000 фена на тежката музика в България, присъствали на завръщането на гигантите Iron Maiden у нас.

Концертът, организиран от Fest Team, беше един от най-чаканите през тази година, а няколко часа след това вече можем да кажем защо. "Девиците" изнесоха впечатляващо шоу в столичната зала "Арена Армеец" и отново защитиха името си на една от най-атрактивните банди и до днес. Билетите за събитието, част от световното турне "Legacy Of The Beast 2022", бяха разпродадени дни преди събитието и залата беше пълна, което не се усети заради рано отворилите и добре организирани входове.

Точно по график, в 19:40ч., на сцената се качиха Lord of the lost - немската готик метъл група, която трябваше да подгрее феновете. Те доказаха защо са избрани да придружават Iron Maiden и не оставиха никой в залата безразличен със своето специфично звучене.

В 21:50 беше време...

По традиция всичко започна с "Doctor Doctor" на UFO. Групата, водена от Брус Дикинсън, започна с песни от албума си от 2021 година "Senjutsu", като първо беше едноименното парче. На сцената с огромна катана се появи и талисманът Eddie. Последваха "Stratego" и "The Writing on the Wall", чийто припев доказа, че феновете обичат и новите творби на бандата.

Мейдън буквално разтърсиха столичната зала и се показаха като група в отлична форма, която след над 40 години продължава да възприема сериозно и да отработва всеки концерт.

Декорът се смени и по време на почти двучасовия концерт легендите на метъла изпълниха едни от най-известните си песни като "Run To the Hills", "Fear Of The Dark" и "The Trooper", които оставиха феновете без глас.

Не бяха пропуснати и епичните "Blood Brothers", преди която Брус напомни, че всички сме в семейството на Iron Maiden, "Sign Of The Cross" и "Flight Of Icarus". Впечатление направи и уникалното лайв изпълнение на Clansman от единадесетия албум Virtual XI, като виковете "Freedom" на феновете ще останат дълго в спомените на всички присъстващи, заедно с постоянно променящите се декори по сцената.

Черешката на тортата бе изключителната концертна пиротехника и традиционният полет на голям макет на изтребител Spitfire в последната песен "Aces High", след което групата бе изпратена с многоминутни овации.

След категорично един от най-запомнящите се концерти на Iron Maiden у нас можем да се концентрираме върху очаквания с огромен интерес рок фестивал на Гребния канал в Пловдив. Там хиляди рок фенове ще се насладят на групи като Slipknot, Sabaton, Mercyful Fate, Behemoth, Testament и още десетки други изпълнители от цял свят, които ще радват родната публика на 3 сцени, цели 3 дни!