Destruction и Tankard с концерти в рамките на Metal Weekend 2027

Destruction и Tankard ще направят концерти в рамките на Metal Weekend 2027, организиран от Blue Hills! Предстои да бъдат обявени и още групи, които идват от различни държави, но принадлежат на една сцена - тази на екстремния метъл. Първата от тях е дамската метъл група Nervosa, в която зад барабаните е българката Михаела Найденова.

На 4 юни, петък, ще гледаме Destruction. Фронтменът, основател и сърце на бандата Marcel "Schmier" Schirmer (бас и вокал) остава лицето на Destruction от самото начало през 1983 г. и до днес. Сега, 10 години след последния концерт на бандата му у нас, исполинът се завръща в България. През 2025 г. групата издаде 16-ия си албум, озаглавен "Birth of Malice", и, разбира се, го представи със световно турне. Преди него дискографията е доста богата. Дебютният албум на Destruction "Infernal Overkill" излиза през 1985 г. Само година по-късно е последван от втория им важен проект "Eternal Devastation". И двата албума са абсолютна класика на тевтонския траш и сформират ядрото и същността на една от най-разпознаваемите групи на сцената, където преди 40 години тевтонският траш разви своя неповторим звук.

През 2026 г. те празнуват юбилея на тези записи с някои специални концерти със сетлист, съставен главно от парчета от този период - така че вече знаем какво да очакваме.

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На 5 юни, събота, в рамките на Metal Weekend 2027 концерт ще имат Tankard. Франкфуртската бирена метъл група е свирила няколко пъти у нас, но първото ѝ шоу в България става историческо. На 29 март през далечната 1992 г., по онова време още бледни юноши, Tankard пишат история в концертния живот на страната ни и правят легендарно шоу. Това се случва в онова време в самото начало на 90-те на миналия век, малко след като Sodom повдигнаха още по-категорично "желязната завеса" с концерта си в София през 1991 г., заедно със Stormwitch и Talion. Вероятно и затова Tankard са една от групите, към които българският фен има особен сантимент. Той се запазва през годините и всяка среща на Andreas "Gerre" Geremia и останалите от групата с българската публика е като сбирка на хулиганите от класа, които са на същия акъл като преди 44 години, когато се събират и пият бира, замаскирана в празни картонени кутии от мляко в класната стая, където започва историята на Tankard като група.

Така е и до днес, когато издават песни със закачливи заглавия като "Beerbarians" - парче от последния им засега 18-и поред дългосвирещ албум "Pavlov’s Dawgs" от 2022 г. През 2026 г. най-накрая - четири дълги години след излизането му - те се завръщат в студиото, където в момента работят по нов материал за следващия си албум, чието издаване планират в рамките на тази година. Което означава, че в сетлиста за юнския им гастрол в столицата ще има нови песни, освен любимите на всички класически техни "пиянски шлагери".

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Над четири десетилетия купонджиите от Германия поставят фокуса в творчеството си върху пенливото хмелено пиво, възхваляват алкохола и лесния живот и неусетно изграждат музикална кариера. И то успешна - наред с Kreator, Destruction и Sodom, Tankard често е смятана за една от бандите от "Голямата четворка" на тевтонския траш метъл.

Поетапно от Blue Hills ще обявят и още имена от Metal Weekend 2027. Днес започват с дамската метъл група Nervosa. Ще ги гледаме на 5 юни 2027, събота. Поначало бразилска, а към настоящия момент базирана в Гърция с интернационален състав, Nervosa е име-запазена марка, която не познава компромис. Ето ги и дамите, които свирят в Nervosa днес и които ще видим на сцената в Борисова градина - това са основателката и (едноличен) лидер на изцяло женската формация Prika Amaral - китара и водещ вокал; Helena Kotina - китара; Hel Pyre и Emmelie Herwegh пък споделят позицията на басист според ангажиментите на всяка от тях, като и двете са приемани за част от състава... И, разбира се, не на последно място, нашата гордост - крехката, но жилава дръм машина Михаела Найденова.

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Тя е част от състава на приливи и отливи от 2023 г. насам. Hel Pyre пък познаваме и като беквокал и клавишни на концерти на King Diamond (2017 г.; 2025 г.-...) и лайв беквокали за Kamelot (2017 г.), както и от участието ѝ в гръцката метъл група W.E.B.

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Шестият албум с етикет Nervosa, записан с музикантите, изброени по-горе, е със заглавие "Slave Machine" и излезе в самото начало на 2026 г., като с него те обявиха, че започват нова ера - те вече са траш/дет метъл и слагат ново начало. Една година по-рано бандата празнува 15 години от съществуването си. Отбелязваме годишнината, защото зад привидно бързо и шеметно развилата се кариера на амбициозната бразилка (Prika Amaral) от репетиционната в Сао Пауло до сцените на най-големите европейски фестивали и световни концертни обиколки стоят цели 15 години. Толкова са, макар и понякога да не си даваме сметка кога точно спряхме да наричаме Nervosa млада надежда и започнахме да ги броим като сериозен играч на съвременната метъл сцена.

Дотук имаме тройна траш метъл инвазия. Очаквайте още!

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За двата дни:

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Destruction:

www.eventim.bg/artist/metal-weekend/destruction-4258060/

Tankard:

https://www.eventim.bg/artist/metal-weekend/tankard-nervoza-4258061/