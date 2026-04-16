Shores of Null са специален гост на Swallow the Sun в София

Италианската меланхолична метъл банда Shores оf Null ще се присъедини като специален гост към концерта на Swallow the Sun в София на 15 октомври 2026 г. в клуб Joy Station, съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

С характерния си мрачен звук, съчетаващ дуум, готик и атмосферични елементи, Shores of Null се утвърждават като едно от най-интересните имена на европейската екстремна сцена. Бандата има зад гърба си четири издадени албума, а последната им творба "Latitudes of Sorrow" ги представя в още по-емоционална и дълбока светлина – концептуален запис, изграден върху теми за загуба, скръб и вътрешна трансформация.

Очаквайте мрачна вечер, в която тъгата и меланхолията срещат странното щастие да си точно там, където трябва.

Билетите за концерта на Swallow the Sun със специални гости Shores of Null и Deadscape в клуб Joy Station на 15 октомври 2026 г. могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно") и Eventim.bg, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://www.eventim.bg/. Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител.

