Григори Асс: Музиката подкрепя и вдъхновява хуманността

Известният цигулар Григори Асс, който открива вълшебният език на цигулката, когато е едва пет годишен, е едно от големите имена на световната музикална сцена. Имаме щастието да го слушаме в два от концертите на престижния фестивал „Алегра“, който тази година се провежда в София, в периода 15 – 22 юли.

На 19 юли, в столичната зала „България“, от 19.30, Григори Асс се включва в концерта „Паралели“ (в който участват още Ласло Феньо, Сергей Малов, Петър Найденов и Нимрод Гуез), а на 20 юли, отново в зала „България“, заедно с маестро Людмил Ангелов ще потопят публиката в един интересен концерт, който организаторите на фестивала определят като „битката на До-мажорите“.

Григори Асс е явление в света на класическата музика. След дебюта си с оркестъра „Моцарт“ от Болоня под палката на Клаудио Абадо, редовно свири с Маестрото, който го избира за концертмайстор на Люцернския фестивален оркестър. Записът на Хайдновата Симфония-концертанте с Абадо и оркестъра „Моцарт“ печели ред престижни отличия, включително ICMA за най-добър концерт на 2015. Цигуларят е свирил като солист с диригенти като Яник Незет-Сеген, Теодор Куренцис, Даниел Блендулф Андрес Ороско-Естрада, с Mahler Chamber Orchestra, Orchestra Mozart Bologna, the Swedish Radio Symphony Orchestra and Camerata Salzburg. Сред партньорит му в камерното музициране са Наталия Гутман, Янин Янсен, Вилде Франг, Джеймс Енес, Лорънс Пауър, Еманюел Паю, Готие Капюсон, Николас Алстед,Сабине Майер, Александър Мелников и Фазил Сай. Свири и като дуетен партньор с Пинкас Цукерман.

Григори редовно е канен да участва в образователни проекти и майсторски класове в Maastricht Conservatory, Australian National Academy of Music, Orchesterzentrum Dortmund, ZHDK Zurich и El Sistema Venezuela. Той също така е член на журито на Mozarteum Salzburg и Sendai International Music competition. Григори е ръководил с цигулка в ръка следните забележителни ансамбли – Mahler chamber orchestra, Orchestra Mozart – Bologna, Люцернския симфоничен оркестър, Белградска филхармония, Цюрихския камерен оркестър, Оркестъра на Гран Канария и Люцернския фестивален оркестър с репертоар, обхващащ както камерно-оркестрови произведения, така и пълномащабни симфонични пиеси. Като гост-концертмайстор Григори Асс установява тесни връзки с оркестри като London Symphony, Оркестъра на Баварското радио, Симфоничния оркестър на Монреал, Montreal Symphony, Мюнхенската държавна опера, Хамбургската държавна опера, Orchestra della Academia Nazionale di Santa Cecilia в Рим, Philharmonia Orchestra, Симфоничния и филхармоничния оркестри на BBC, Шотландсие камерен оркестър,Scottish Chamber orchestra, Оркестъра на WDR в Кьолн, Бамбергсите симфоници и DSO Berlin.

Обикаля целия свят и среща публика от различни точки на Земята, но в интервю признава, че най-любимата му публика са децата. „Мисля си, че децата имат най-директен контакт с музиката и реагират бързо и чисто на всичко, което им се поднася.“

Започнал своята музикална кариера едва петгодишен, благодарение на силната подкрепа от страна на родителите си, на които в този момент (с дистанцията на времето е особено благодарен), Асс е категоричен, че в тъмни времена като настоящето, музиката е силна подкрепа и вдъхновение за хуманността. Въпреки пристрастеността си към класическата музика, подчертано би избрал легендарния хит на „Бийтъл“ – Let It Be, ако трябва да избере една композиция, която свидетелства за божествената искра в човека.

Можете да го чуете на 19 юли в зала "България", на концерта "Паралели", изнесен от артисти, за които камерната музика е и кауза, и удоволствие… което, вярвамe ще се предаде и на публиката.

