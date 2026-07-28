Хакери са откраднали неиздавани песни и кадри на Ариана Гранде

Ариана Гранде е завела дело срещу двама предполагаеми хакери, обвинявайки ги, че са проникнали в лични акаунти на продуценти и фотографи, с които работи и са откраднали нейно непубликувано съдържание.

За какво са били използвани

Според съдебните документи, певицата твърди, че обвиняемите са получили достъп до "различни лични дигитални акаунти", откъдето са придобили неиздавани песни, аудиозаписи, видеа и снимки, които не са били предназначени за публично разпространение.

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Гранде твърди, че файловете са били продавани в т.нар. "тъмна мрежа" за значителни суми. Само през 2023 г. според иска са били откраднати и разпространени 45 неиздавани песни на певицата, а от началото на кариерата ѝ през 2011 г. са имало стотици подобни изтичания.

В иска си изпълнителката настоява да бъдат установени самоличностите на хакерите и заявява, че целта на делото е да възпре бъдещи подобни атаки срещу нея и други артисти.

"Изпълнителите имат право да решават кога и как тяхното изкуство да бъде споделено със света", заявява източник, близък до певицата.

Ариана Гранде в момента е на турне в подкрепа на седмия си албум "Eternal Sunshine", което започна през юни в Оукланд, Калифорния, и ще приключи през септември с концерт в лондонската зала O2 Arena.

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Източник: БГНЕС