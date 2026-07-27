Любо Киров ни отвежда "Там" с новия си летен сингъл (ВИДЕО)

Любо Киров представя новия си сингъл "Там" – една от най-харесваните песни от "Футурофония". Още с премиерата на новия албум песента се превърна в хит и фаворит на публиката, а сега получава и своята официална визуализация със заявка да влезе трайно в радиоефира и летните плейлисти.

Със своето леко и мелодично звучене "Там" носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Това е една от най-радиофоничните песни в новия албум на Любо Киров, която носи характерния за него емоционален почерк и запомнящи се мелодия и текст.

Премиерата на "Там" идва в разгара на националното турне "Футурофония", което се утвърди като една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. Следващата спирка е Бургас на 3 август, а турнето ще продължи още в Плевен – 18 август, Габрово – 24 август, Сандански – 9 септември, Пазарджик – 5 ноември, Хасково – 6 ноември, две поредни дати в Зала 1 на НДК в София – 13 и 14 ноември, и Благоевград – 19 ноември.

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Специален гост на турнето тази година е MONA. Двамата изпълняват "Луна" – един от безспорните музикални хитове на годината, който поредна седмица е в началото на класациите за най-излъчвани български песни в радиоефира и продължава да бъде сред най-слушаните нови заглавия.

Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът "Футурофония" вече е наличен и на винил – колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите почитатели на Любо Киров.

БИЛЕТИ за турнето "Футурофония" ТУК.

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