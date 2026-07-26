Класически Godsmack и безпощаден Зак Уайлд във втория ден на Hills of Rock 2026

След пърия ден на Hills Of Rock 2026, в който паднахме на колене пред величествения Мерилин Менсън, вторият ни предложи по-уравновесен мръсен рок, с който леко да калибрираме разклатените си емоции. Хедлайнерът Godsmack бе очакван от мнозина, макар да идва редовно в България и Съли Ерна знаеше, че ще има среща с искрена и неподправена любов.

Меломанската любов обаче започна още в първите часове на деня, в които музикалната турбина се задвижи ударно. Откриваща на основната сцена бе пънк свежарката Karen Dio, а паралелно с нея можехме да чуем две български банди. На Power Stage раздвижихме с Engineer of Death, а пловдивчаните от Bound to Bleed ни припомниха на сцена "На Тъмно" защо толкова обичаме траш метъла.

Фотограф: Цветан Узунов

В класическата Hills Of Rock въртележка, в която търчим между сцените, за да чуем максимално от всяка група, в 18 ч. се изстреляхме за House Of Protection на Main Stage, защото знаехме какво торнадо ни очаква - тежък звук с електронна замеска и публика в екстаз. В "съседство" на другите сцени пък дойде ред за македонците от Karma Scale и българските любимци от Hellion Stone на Power Stage.

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Впрочем, родната банда имаше Meet and Greet сесия преди началото на фестивалния ден, заедно с други обичани наши момчета - Lek City Case. В добро настроение и с традиционното си чувство за хумор рокаджиите разговаряха с медиите, срещнаха се с фенове и се заредиха с енергия за предстоящите им изпълнение по-късно вечерта.

Фотограф: Цветан Узунов

В 19:30 ч. дойде време и за други добри познайници на българската публика - Skindred. Дива, неуморима и страшно любима, бандата за секунди ни тегли един от най-приятните музикални шутове с идеалната комбинация между хеви метъл и реге. Нови и стари парчета, бляскави палта и шапки на неуморния вокалист и безкрайна енергия - това ни донесоха лудите от Skindred. На Power Stage по това време пък забиваха Vrani Volosa, а сцена "На Тъмно" се тресеше в ритъма на Blinded Through The Seasons, последвани от обещания ни сет от Lek City Case.

Титаните

Фотограф: Цветан Узунов

Предстоеше обаче една среща, която дълго време няма да забравим, защото на основната сцена се качи титанът Зак Уайлд с Black Label Society. С неподправен рок, изливащ се от ръцете на Уайлд, сякаш са проводник за сърцето на китарата, и безкомпромисен риф BLS ни накараха да мечтаем за свобода, тотално отдаване на вътрешните ни пориви и... Ози Озбърн да беше останал още малко сред нас.

Фотограф: Цветан Узунов

Глътка въздух, глътка бира и успяваме да чуем Northlane на Power Stage и свежарите от Bazzookas, а после - обратно на основната сцена, защото беше време за Съли Ерна.

Фотограф: Цветан Узунов

И той, разбира се, се появи - точно навреме и с онова негово излъчване, с което сякаш ти казва "Имам да ти споделя някои много важни неща и ще го направя така, че никога няма да ги забравиш." С искреност, липса на каквато и да е претенция и предимството да те обичат адски много хора, Godsmack ни поведоха на добре познатото ни пътешествие през някои от най-големите им хитове от последните 31 години.

Фотограф: Цветан Узунов

И макар да ги бяхме гледали преди малко повече от година, а и няколко пъти преди това, американците отново ни доказаха, че обичат нашата страна и нашата публика и усещат, че любовта е взаимна. От "Crying Like a Bitch!", "Voodoo", "I Stand Alone", "Bulletproof", "Something Different", през задължителния дръм батъл и "Under Your Scars" с почит към всички, които вече не са сред нас, концертът на Godsmack премина като идеално смазана машина, върху чийто последен вагон май ни се мерна надпис "До скоро!". Въпрос на време е отново да чуем и видим Съли Ерна в България. И отново десетки хиляди души ще сме там.

Втората вечер на Hills of Rock 2026 завърши с танци, благодарение на Джанго Зе и Koza Mostra. И събиране на ценни сили за третия ден. Определено ще ни трябват.

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