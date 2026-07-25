Силен старт за Hills of Rock с легендарни имена и неудържима енергия (ВИДЕО)

Светкавично добро настроение и дъжд от положителни емоции посрещна феновете на първия ден от фестивала Hills of Rock. Въпреки предизвикателните метеорологични условия в най-стария български град, феновете тичаха ентусиазирано между сцените, за да се насладят на музиката на любимите си изпълнители от България и света.

Фотографи: Орлин Николов, Илиян Ружин, Георги Ангелов/ Fest Team

Тазгодишното издание на фестивала предлага разнообразие от любими имена от световната сцена, силно присъствие на съвременната тежка музика и широка българска селекция, подредени в предизвикателна програма - от следобед до късна нощ, във всеки от трите фестивални дни.

Фотографи: Орлин Николов, Илиян Ружин, Георги Ангелов/ Fest Team

В първия ден на музикалното преживяване, на главната сцена се качиха набиращата все по-голяма популярност американска метъл банда Vended, британските хардкор титани Malevolence, ню метъл пионерите P.O.D., легендите на пънка Sex Pistols и шок рок иконата Marylin Manson.

Фотографи: Орлин Николов, Илиян Ружин, Георги Ангелов/ Fest Team

Със зареждаща програма бяха запълнени и страничните сцени във фестивалната зона. Познати на публиката любими български групи и стилово разнообразни чуждестранни изпълнители, се погрижиха за доброто настроение на музикалните ентусиасти през цялата вечер.

Преди да излязат на сцената, пред камерите на Actualno.com застанаха Грифин Тейлър и Джеремая от Vended, които ни разказаха за тяхното второ гостуване в страната и какво ги вдъхновява като артисти.

Фотографи: Орлин Николов, Илиян Ружин, Георги Ангелов/ Fest Team

"Радваме се, че сме отново тук след толкова години. Много е хубаво, че на този фестивал можем да се върнем към спомените си и да си кажем: "Уау, аз си спомням неща от това преживяване."", каза Грифин Тейлър, а Джеремая го допълни: "Вече сме много по-опитни. Първият път, когато бяхме в България, беше като част от първото ни европейско турне...Но сега вече наем какво правим и всичко е доста по-лесно".

Младите артисти смело заявиха, че тяхната цел не е да се съобразяват с алгоритъма и модните тенденции, а да опитат да върнат старото усещане на рок и метъл музиката.

"Мисля, че през годините вниманието на хората стана много по-краткотрайно. Все повече хора имат нужда от онази моментална доза удовлетворение, постоянно. А ние предпочитаме да оставим нещата да се развиват постепенно, да има едно бавно изграждане. Искаме да дадем на хората истинско, качествено изживяване, вместо да им подхвърляме поредното нещо", обясни младият Тейлър.

Повече от интервюто и как премина първият ден на Hills of Rock - вижте в репортажа.