50 Cent е записал песен с Еминем и покойния Тупак Шакур (ВИДЕО)

Рапърът 50 Cent разкри, че е записал нова песен с Еминем и покойния Тупак Шакур за саундтрака на предстоящия филм "Street Fighter", съобщи nme.com.

Как покойният Тупак Шакур е участвал в песента

По време на гостуване в предаването "Today With Jenna & Sheinelle" изпълнителят обясни, че песента ще бъде основната музикална тема на филмовата адаптация на популярната видеоигра. След като водещите попитаха как Тупак участва в проекта и дали е използван изкуствен интелект, 50 Cent уточни, че вокалите са предоставени от наследниците на рап легендата.

"Не, не е AI. Наследниците му ни предоставиха материала. Това всъщност беше за темата на филма "Street Fighter". Работихме по него, докато всичко стана както трябва", каза той.

По думите му семейството и наследниците на Тупак са останали много доволни от крайния резултат. Заглавието на песента и датата на излизането ѝ все още не са обявени, но 50 Cent увери, че тя ще бъде представена съвсем скоро.

Още през декември 2025 г. рапърът намекна, че иска да привлече Еминем за саундтрака на "Street Fighter", като тогава написа в социалните мрежи, че "нова музика е на път".

50 Cent и Еминем работят заедно повече от две десетилетия, след като първият подписа с лейбъла Shady Records през 2002 г. Сред най-известните им съвместни песни са "Patiently Waiting", "Crack A Bottle" и "You Don’t Know".

Еминем вече е работил и с творчеството на Тупак, като продуцира голяма част от посмъртния албум "Loyal To The Game" (2004), както и сингъла "Runnin' (Dying To Live)".

Повече за филма "Street Fighter"

Филмът "Street Fighter", режисиран от Китао Сакурай, трябва да излезе по кината на 16 октомври. В него 50 Cent ще изпълни ролята на боксьора Балрог, а сред останалите актьори са Джейсън Момоа, Андрю Коджи, Ноа Сентинео, Калина Лианг, Дейвид Дастмалчиан, Орвил Пек, Коди Роудс и Джо „Роман Рейнс“ Аноаи.

Източник: БГНЕС