Жесток диско метъл с Electric Callboy и смазващи Lamb Of God за финал на Hills of Rock 2026

Hills of Rock 2026 приключи и дълго време ще говорим за седмото издание на най-мащабния фестивал за тежка музика в България. Третият ден бе изключително емоционален, срещна ни с легендарни групи и "затвори" фестивалния метъл цикъл, започнал с Be4 Hills. И ако по програма хедлайнери бяха немските диви "скакалци" от Electric Callboy, ще срещнете и много мнения, че Lamb of God са били основната банда на вечерта. В последния ден на Hills of Rock 2026 меломаните с различни музикални предпочитания получиха своето чрез противоположни по стил и посока банди и това трябва да е повод за кеф, а не за хейт.

Но да започнем по традиция от първите часове на деня. Основната сцена бе "отключена" брутално от американците от Deafheaven, а няколко минути след тях на сцена "На тъмно" излязоха Unbaptised. Обичаните Velian пък бяха първата банда на Power Stage за деня.

Paradise Lost, фотограф: Цветан Узунов

Макар и с известно закъснение на голямата сцена излязоха и огромните Paradise Lost. Поостарели, но с ни най-малко намялал плам, британците, смятани за пионерите на готик метъла, ни представиха обичани класики и нови записи.

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Малко след тях на Power Stage се качиха турците от Black Tooth, като "качиха" е по-скоро служебно казано, тъй като вокалистът им Туна Вурал предпочиташе да е долу сред хората.

Black Tooth, фотограф: Цветан Узунов

Траш метъл с пънк и хардкор "застройка", много circle pit, достатъчно wall of death, жарко слънце и безкрайна енергия - Black Tooth ни "залепиха" на втората по големина сцена и ни задържаха там до самия край на изпълнението си. Sunblinds на сцена "На тъмно" също изненадаха приятно със симпатичното си инди рок звучене. След тях излезе Русита, която преди малко повече от месец подгряваше легендарния Крис Айзък в София.

С намаляването на слънчевата светлина нещата в последния ден на Hills of Rock ставаха все по-сериозни. Nevermore излязоха на основната сцена за старт на европейското си турне пред все по-ентусиазираната публика, но няма как да не отбележа и Orbit Culture на Power Stage, които направиха наистина впечатляващо шоу.

Lamb of God, фотограф: Цветан Узунов

И като стана дума за шоу за историята - дойде ред на историческия първи концерт на Lamb of God в България, който чакахме толкова дълго време.

Lamb of God, фотограф: Цветан Узунов

Е, дойдоха, и ни размазаха. От "Ruin", "Laid to Rest", "Into Oblivion" (която посветиха на починалия преди дни фронтмен на Sick Of It All - Лу Колър), през "Walk With Me In Hell" и "Parasocial Christ", Lamb Of God ни подариха изключителен концерт, смятан от мнозина за толкова силен и стойностен, че спокойно може да бъде хедлайнерско изпълнение.

Цар Плъх, фотограф: Цветан Узунов

Паралелно на Power Stage обаче разбиваше и една от най-силно развиващите се български банди - Цар Плъх. С песните им, които вече мнозина знаят и пеят дума по дума, момчетата от бандата напълниха сърцата на верните си фенове и спечелиха много нови почитатели.

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Цар Плъх, фотограф: Цветан Узунов

Цар Плъх имаха Meet and Greet сесия при откриването на третия ден, при която опашката от фенове, искащи да си разменят няколко думи с бандата и да получат автограф, се виеше дълго и търпеливо. Какъв по-добър знак за правилния ти музикален път? На сцена "На Тъмно", преди хедлайнерския край чухме още Gigashadow и Gotra feat. Vel.

Диско метъл финал на Hills of Rock 2026

Electric Callboy, фотограф: Цветан Узунов

До 23 часа публиката пред основната сцена беше сменила основната си "физиономия". Сега хората пред Main Stage леко подскачаха, предвкусвайки диско метъл купона, който ни очакваше. В уречения час германците от Electric Callboy излязоха с "TANZNEID" и дадоха старт на най-бруталната метъл дискотека, избухвала скоро по нашите ширини, след която хем те боли вратът, хем си тренирал за крака.

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Чухме хитове като "Hypa Hypa", "Pump It", "Hypercharged", "Let The Good Times Roll" (новото им парче с The Offspring), "Elevator Operator" и, разбира се, задължителен финал с "We Got the Moves".

Electric Callboy, фотограф: Цветан Узунов

Усмихнати, свежи и с ироничен блясък в очите, Electric Callboy изнесоха зверски концерт, без да се опитват да убеждават някого колко са яки или дълбокомислени. Те просто ни направиха купона, а онези от нас, които знаеха какво ги чака, се насладиха максимално. Мнозина пък, дошли за да чуят непознатия за тях хедлайнер, в крайна сметка признаха, че вече са фенове на тези симпатични ненормалници.

Вечерта приключи с изпълненията на Front Line Assembly и Контрол, но и с познатата ни тъга. Онази щастлива мъка след няколко фестивални дни, в които си чул любимата си музика, открил си нови групи, срещнал си мили на сърцето ти хора, създал си нови приятелства и си събрал истории за разказване. Но е дошъл финалът.

Hills of Rock 2026 показа надграждане спрямо предишните си издания във всеки един компонент. Организация, подобряване на цялостното фен изживяване, подбор на групите и т.н. Неслучайно това е един от най-любимите фестивали на родната публика, както вече и на феновете в тази част на Европа и други по-далечни държави. Hills of Rock тупти в ритъма на съвременната тежка музика и вече нетърпеливо чакаме новини за следващото издание.