In Flames с концерт в София през май!

EventEase с гордост представя концерт на едно от водещите имена в мелодичния метъл In Flames от Швеция. Групата ще свири в София на 19 май 2020г. в зала Универсиада.

Бандата се завръща за среща с българските фенове с нов албум, озаглавен I, The Mask (Nuclear Blast, 2019) и записан с многократно номинирания за Грами продуцент Howard Benson. Шведите идват с щедър сет лист, готови да увеличат с нови попълнения фен базата си у нас и да напомнят на старите си фенове тук къде им е силата – в мелодичните линии и в смелостта да експериментират. Това е банда, която умело балансира между модерното и класическото, създавайки свой собствен облик и привличайки редица млади последователи. Прогресът често се обвързва с промяна. Така е и при In Flames, които са едни от пионерите на мелодичния шведски дет метъл. Музикалните им търсения и амбиции обаче ги отведоха до ново по-модерно звучене и по-високи позиции в музикалния бизнес. Днес те са с десетки отличия в множество форуми, награди в различни категории, челни места в класации...От години In Flames са сред водещите имена на плакатите на най-големите фестивали по света. Концертът в София на 19 май ще е едно мощно хедлайн шоу на In Flames, но събитието ще предложи и съпорт банда, чието име предстои да бъде обявено на по-късен етап.Билетите за шоуто на In Flames са в продажба от 22 януари 2020г. Билетите категория Ранно Пиле са на цена от 52.00 лв. Билетите можете да закупите по следните начини: - Онлайн Билет: http://bit.ly/InFlames2020 чрезсистематанаPaySerа; - ПокуриерналоженплатежзацялаБългарияпоръчканател0886 126 995;- На каса: всичкимагазиниНаТъмноцялаБългария