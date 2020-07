„Кантус Фирмус“ дари нотен материал на Националното музикално училище в София

Агенция „Кантус Фирмус“ направи дарение от нотен материал на Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. Над 380 творби от световната музикална литература, включващи партитури и комплект щимове за цял оркестров състав са предоставени на младите музиканти за нуждите на тяхното обучение и развитие като професионалисти. Материалите се отстъпват за дейността на Младежката филхармония „София“ и Хоровата капела „Любомир Пипков“, както и за учебни цели по различни други музикални предмети.

Нотният материал е събиран от агенцията в продължение на над 20 години. В колекцията присъстват както репертоарни произведения от западно-европейската класическа музика от Бах, Моцарт, Бетовен, Брамс, Чайковски и др., така и творби от съвременни автори, изпълнени за първи път в България от Оркестъра на Класик ФМ радио. Сред тях са оркестрови пиеси от младия американски композитор Роджър Пшитулски („Синя планина“, “Сътворението на Земята”, Spirit Rouds), Концерт за виола от Добринка Табакова, Серенада по "Симпозиум" на Платон от Ленард Бърнстейн и други творби.Всички партитури са използвани за концертите на Оркестъра на Класик ФМ радио, ансамбъл с 18-годишна история. Негови солисти са били световните звезди на класическата музика Джошуа Бел, Найджъл Кенеди, Пинкас Цукерман, Шломо Минц, Гил Шахам, Мидори и много други. Нотите съдържат и допълнителни щрихи, отметки за динамика и темпо, чрез които се предава практически опит от големите артисти, обменян с оркестрантите по време на репетиционния процес. Сега всички тези материали вече са на разположение на учениците от НМУ.„Това е изключително благороден жест към младите таланти на музикална България“, се казва в благодарственото писмо от директора на училището г-жа Столина Добрева. Тя подчертава още, че ръководството и колегията на училището ценят високо дарителството и като форма на подкрепа за развитието на българската музикална култура, в лицето на нейното бъдеще – младостта!“Кантус Фирмус” АД съществува от 1994 г., първоначално като част от Класик ФМ радио, а през 2007 г. се отделя като самостоятелна компания. Агенцията е организатор на огромен брой концертни събития. Към най-успешните проекти на „Кантус Фирмус” се числят „Европейски музикален фестивал”, създаден през 2001 година. Форумът представя на българска сцена големите звезди на съвременната класическа музика, някои от които гостуват в България за първи път. Гости на „Европейски музикален фестивал“ през годините са били ярки световни артисти и ансамбли като Джошуа Бел (САЩ), Максим Венгеров (Русия/Франция), Пинкас Цукерман (САЩ), Найджъл Кенеди (Великобритания), Ричард Клайдерман (Франция), Концертгебау оркестър - Амстердам, Академия St. Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“и др. "Кантус Фирмус" осъществява мениджмънт на Оркестъра на Класик ФМ радио – ансамбъл от фестивален тип, създаден през 2002 година.Изявите на състава се реализират в концертните цикли “Музиката на Америка” и „Концертмайсторите”. Сред най-интересните изяви на оркестъра през последните години са мултимедийните продукции „Pixar in concert”, Video Games Live 2019 и др. Съставът е изнасял концерти в Испания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и е отличен с четири награди „Кристална лира“.