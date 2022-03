Концертът на Дейвид Гарет в България се отменя за 30 август 2022 г

Концертът на виртуозния Дейвид Гарет се отменя за 30 август 2022 г. в зала „Арена Армеец“. Събитието, част от новото европейско турне на музиканта - „ALIVE”, беше планирано за 14 април тази година, но поради сложната епидемична обстановка, екипът на Дейвид Гарет взе решението да премести концертите, предвидени за април и май в Италия, Румъния и България на нови дати през лятото.

„Решението да отменим някои от концертите от европейското турне не беше никак лесно. На първо място обаче поставяме безопаснотта и здравето на публиката и екипа ни. Благодаря ви сърдечно за разбирането, търпението и лоялността! Това наистина означава много за нас. С нетърпение очаквам момента, в който ще се качим на сцената, за да свирим за вас. Надявам се това да ви донесе поне малко позитивни емоции в тези трудни времена. Дотогава бъдете здрави и се пазете!“, споделя Дейвид Гарет във връзка с промяната на концерта у нас.

Турнето „ALIVE” ще стартира в началото на лятото и ще продължи с обиколката си през европейските градове до октомври месец. Най-новият проект на забележителния цигулар носи името на едноименния албум на музиканта „Alive – My Soundtrack”, който той издава по време на пандемията. Песните, включени в албума, са много лични и отразяват емоциите, чувствата и живота на Дейвид Гарет. „ALIVE” празнува живота и желанието на всеки човек да се почувства отново нормален, свободен и пълен с надежда за по-добро бъдеще.

Част от песните, които публиката ще чуе на 30 август в зала „Арена Армеец“, са емблематичните „What a Wonderful World” и „Imagine”, рок хитовете „Enter Sandman” и „Paint it Black”, както и интерпретациите на класическите творби, като „Confutatis“ на Моцарт и “Dance of the Knights” на Прокофиев.

Билети за събитието могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим в цялата страна на цени от 75 лв. до 185 лв. за ВИП пропуски. Всички билети важат без презаверка за новата дата на концерта.