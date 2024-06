Музикалният каталог на Queen е закупен за грандиозно голяма сума

Мащабната придобивка, оценена на около 1,27 милиарда долара, включва авторските права върху записите на Queen на териториите на САЩ и Канада, както и сделка за разпространение извън САЩ и Канада. Sony Music купува правата, които преди това са принадлежали на Disney, а разпространението на Queen в момента се управлява от Universal и изтича до няколко години, след което Sony ще поеме управлението.

Договорът обаче не включва приходите от изпълнения на живо. Основателите на групата Брайън Мей и Роджър Тейлър държат този ресор и все още правят концертни турнета с Адам Ламбърт като вокалист, припомня БТА.

Музикалният каталог на Queen

Снимка: Getty Images

Музикалният каталог на Queen е изключително ценен, като в него има десетки хитове на групата като "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Somebody to Love"," We Are The Champions", "We Will Rock You" и др. Тази сделка се подготвя от няколко години и според съобщенията преговорите със Sony са се ускорили тази година, като компанията най-накрая е постигнала споразумение.

Сделката за Queen е за повече от два пъти по-голяма сума, от тази, която Sony Music плати за музикалния каталог на Брус Спрингстийн през 2021 г. - 500 милиона долара. Наследниците на Майкъл Джексън продадоха музикалния му каталог на Sony също за по-ниска сума - около 600 млн. долара.

Всичко това само говори за трайната популярност на Queen през всичките тези години след разпадането на оригиналния състав заради смъртта на Фреди Меркюри през 1991 г.