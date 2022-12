Откриха мъртъв сина на Тина Търнър

Причината за смъртта не е обявена и остава неясно дали е свързана негово раково заболяване от преди години. Известната му майка все още не е коментирала трагедията.

Твърди се, че полицията е била извикана в дома на Рони в четвъртък сутринта, когато човек - вероятно съпругата му Феда, се е обадила, за да съобщи, че той има проблеми с дишането до къщата им в Лос Анджелис. Пристигналите парамедици се натъкнали на минувачи, опитващи се да направят реанимация на Рони. Усилията им в крайна сметка се провалили и синът на легендарната певица е бил обявен за мъртъв.

Смъртта на Рони идва само четири години след като по-големият син на певицата, Крейг, се застреля през юли 2018 г. Търнър роди Крейг, когато беше само на 18 години, след като забременя от саксофониста Реймънд Хил. Рони е роден през 1960 г. в семейството на Тина и нейния съпруг Айк. Двойката се раздели през 1976 г., след като Тина обвини мъжа си, че я пребива. Айк Търнър пък почина от свръхдоза наркотици през 2007 г. Рони участва заедно с майка си в биографичния филм от 1993 г. What's Love Got To Do With It, който разказва историята на нейния живот.

26 November 1939. Tina Turner (Anna Mae Bullock), was born in Nutbush, Tennessee, USA. She’s known as the “Queen of Rock ‘n’ Roll”, won 12 Grammy Awards, and sold 100 million records. In 2008, Rolling Stone ranked her No 17 on its list of the 100 Greatest Singers of All Time. pic.twitter.com/lysLIZ5YWY