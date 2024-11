Pink Floyd History ще възродят магията на Pink Floyd в София през април

На 2 април 2025 г. впечатляващият спектакъл Pink Floyd History Live – уникално музикално и мултимедийно шоу, което пресъздава пет десетилетия музикални шедьоври на легендарната група Pink Floyd, ще гостува с концерт в София в клуб Joy Station.

Водени от страстта си към музиката на Pink Floyd, музикантите от PINK FLOYD HISTORY не са просто поредната трибют група, а наистина предлагат както завладяващ звук, така и спиращи дъха визуализации, които ще отведат феновете на едно истинско пътуване през времето.

Билетите за спектакъла PINK FLOYD HISTORY в клуб Joy Station на 2 април 2025 г. могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно"), касите на магазини "Фантастико", както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ на цени от:

- 60 лв. за правостоящи до 31.12.2024 г. вкл.

- 70 лв. за правостоящи от 01.01.2025 г. до деня на концерта

- 80 лв. за правостоящи в деня на концерта

- 90 лв. за седящи в обособена VIP зона

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител

Интервю: UK Pink Floyd Experience: За вечната музика на Pink Floyd, концертите в България и сбъдването на мечтите

За шоуто на Pink Floyd History Live

Спектакълът предлага изключително преживяване, включващо внимателно подбрана селекция от най-емблематичните песни на Pink Floyd, от ранния психеделичен период до прогресив етапите и най-новите им творби. Шоуто е майсторски съчетано с впечатляващи светлинни ефекти и оригинални видеопрожекции, пресъздаващи философията и експерименталния дух на Pink Floyd, като същевременно отразява и културната трансформация на нашето общество през последните 50 години.

Още: UK Pink Floyd Experience ще изпълни хитове на Pink Floyd в автентично рок шоу в София и Варна

Зад продукцията стоят утвърдените продуценти Емилиано Галигани и Симоне Джусти, с дългогодишен опит в театъра и киното. Галигани, основател на Metropolis Productions, е режисирал и продуцирал множество филми и театрални постановки, сред които известния "The Wall Live Orchestra" и италианската концертираща версия на "Jesus Christ Superstar". Симоне Джусти, от своя страна, е създател на Rockopera и диригент на големи музикални продукции като "The Wall Live Orchestra" и "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat". И двамата продуценти са известни със своите грандиозни и високотехнологични спектакли, които вълнуват публиката в Италия и по света. Неслучайно тази продукция вече години наред концертира с голям успех по целия свят.

Още: Глобалният музикален феномен Russ с концерт в София на 10 декември