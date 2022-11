Почина основателят на легендарната група Nazareth (ВИДЕО)

"Дан почина днес в 12:40 ч. Мариян и цялото семейство загубиха един прекрасен любящ съпруг и баща, аз загубих най-добрия си приятел, а светът загуби един от най-великите певци, живели някога", пише Егню.

Маккафърти основава Nazareth през 1968 г. заедно с Пийт Анжу, Мани Чарлтън и Дарил Суит. Групата става популярна след излизането на албума Hair of the Dog през 1975 година. След като напуска групата по здравословни причини през 2013 г., 6 години по-късно Маккафърти издава солов албум, озаглавен Last Treatment.