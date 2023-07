Последни билети за Agnostic Front в София на 6 август

Ню Йорк хардкор легендите Agnostic Front идват в "Маймунарника" в София на 6-и август, а билети за бруталния концерт, който ни очаква, има все още в наличност.

За тези от вас, които не знаят, Agnostic Front е пънк хардкор група от Ню Йорк, създадена през 1980 г. Това изречение е достатъчно за група като тази, която няма нужда от представяне. От деня, в който дебютното EP на бандата "United Blood" вижда бял свят през 1983 г., нищо вече не е същото, а оттогава насетне всичко останало е история.

Agnostic Front са сочени за кръстници на хардкора. Те не само дават име на стила, но и винаги стоят достойно зад него, вече над три десетилетия; защитават го през годините и продължават да го правят с последния си засега албум "Get Loud!" (Nuclear Blast Records, 2019).

Това ще е четвъртото шоу на хардкор пионерите в България. Първото им гостуване у нас се помни не само от присъствалите фенове, но и от самите музиканти. Фронтменът Roger Miret все още се случва да спомене това шоу, състояло се в София преди почти 20 години, през 2005 г.

На 6-и август (неделя) очакваме да чуем на живо отново емблематични за бандата и изобщо за хардкор сцената в световен мащаб, ударни химни като "Gotta Go", "Crucified" (кавър на Iron Cross), "Friend or Foe", "Victim in Pain", "Police State", "United Blood" и др.

Разбира се, американските ни гости няма да са без добра компания на сцената. Бандите, които ще подгряват Agnostic Front, са Outrage / Brothers In Blood Official и ПЕРДАХ.

Билетите са на цена 45 лева и могат да бъдат закупени от ТУК.