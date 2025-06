Последният концерт на Ейми Уайнхаус: Една предизвестена смърт (ВИДЕО)

Тя е талант, който се появява веднъж на десетилетия. Тя завладя въображението както на мейнстрийм поп класациите, така и на любителите на вечната соул музика от миналото. Но историята на Ейми Уайнхаус и нейния живот в светлината на прожекторите е, за съжаление, поучителна и показателна за прекомерната слава и последствията от нея. Притежавайки емблематичен, смразяващ соул глас и стил на писане на песни със сърце, който разкрива емоциите ѝ, Ейми се превърна в световен феномен.

Вторият ѝ и най-успешен албум "Back To Black" ражда общо пет сингъла: "Rehab", "You Know I'm No Good", "Back to Black", "Tears Dry on Their Own" и "Love Is a Losing Game", като всички те са написани от самата Ейми. Тя става известна с уникалния си глас, особения си стил и личното си отношение, като проправя пътя на неосоул звезди като Адел, Сам Смит и Емели Санде, които също щурмуват класациите.

Снимка: Getty Images

Още: В памет на рано отишлите си български музиканти: Мемориал ще ни припомня музиката и гласовете им (ВИДЕО)

Трагично, "Back To Black" е последният ѝ албум в сравнително кратката ѝ кариера, белязана от неуспехи и пристрастяване. Именно на тези зависимости Ейми Уайнхаус в крайна сметка и за съжаление се поддава през 2011 г., когато умира само на 27-годишна възраст. Но в дните преди преждевременната ѝ смърт тя очевидно е била на ръба на самоунищожението.

В епохата, в която медиите почти не съчувстват на знаменитостите, които се борят със славата си, Ейми заема видно място в заглавията на вестниците. Снимките на Ейми, препъваща се в местната кръчма в Камдън или пияна, спореща по улиците с предишния си партньор Блейк Фийлдър-Чивил, са често срещано явление, когато тя постига огромна слава. Стига се дотам, че дори и с огромния си талант, тя губи доверието на феновете и колегите си.

Но когато най-много се нуждае от помощ, таблоидите и папараците са подготвени да я унижат. Хаотичното състояние на личния ѝ живот изненадващо се отразява и на професионалния ѝ живот, като напредъкът по работата ѝ по продължението на "Back To Black" често е прекъсван. След издаването на албума, отличен с награди "Грами" и "БРИТ" през 2006 г., животът ѝ излиза извън контрол.

Още: Наследниците на Ейми Уайнхаус искат близо милион долара от приятелите й

Една предизвестена смърт

Снимка: Getty Images

Скоро след издаването на "Back To Black" Ейми заменя мениджъра си Ник Шимански с промоутъра Рей Косбърт. Шимански е дългогодишен приятел на Ейми, който работи с нея още в дните, когато пее в джаз барове като неизвестна певица. Косбърт обаче е известен промоутър, чиято работа е да качва Ейми на сцената всяка вечер, като често си затваря очите за навиците ѝ извън сцената.

Още: Продават над 800 лични вещи на Ейми Уайнхаус

Този подход означава, че щом Ейми излезе на сцената, работата му е изпълнена, въпреки че често се стига до опасния резултат Ейми да е в нетрезво състояние по време на изпълненията си пред непрощаваща публика. През последната година от живота ѝ изпълненията ѝ се влошават, както и зависимостта ѝ от алкохола.

Ако е прекалено опиянена, концертите ѝ се отменят по средата или дори не продължават с пълна сила, тъй като тя заваля думите си и забравя текстовете си. Това се случва и по време на европейското ѝ турне от 12 концерта през 2011 г., когато Косбърт и баща ѝ Мич продължават с предложените дати, въпреки че приятелите на Ейми я молят да ги отмени.

Катастрофалният концерт в Белград

В първата вечер от турнето Ейми има шоу в Белград, Сърбия. Това е последният ѝ официален концерт. Изпълнението ѝ става печално известно и е ясен знак, че Ейми се нуждае от сериозни грижи. Вестниците твърдят, че тя се е препъвала на сцената в продължение на почти 45 минути, забравяла е думите си, имената на колегите си от групата и дори е забравила в кой град се намира. Тя забравя думите на песни като "Addicted", "Just Friends", "Valerie" и разчита на беквокалиста си Залон Томпсън да я "покрива" през "Tears Dry On Their Own".

Вероятно най-трагичният момент от изпълнението ѝ обаче е по време на "Some Unholy War", когато тя за момент забравя думите и Залон ѝ ги прошепва в ухото. След това Ейми става емоционална и се срива от факта, че се бори. Но след това публиката увеличава натиска върху нея и започва да я освирква. Тя се прегръща и сдържа сълзите си в момент, който несъмнено е бил изключително тежък за нея.

През останалата част от шоуто изпълненията ѝ не са в тон и не са синхронизирани, като Ейми седи настрана и оставя беквокалистите си да поемат инициативата в няколко песни. След като тя и групата ѝ напускат сцената, за съжаление Ейми никога няма да се върне. Следващите ѝ два концерта са отменени, а не след дълго - и останалата част от турнето ѝ.

Ейми почти изчезва след катастрофалното ѝ турне, до месец по-късно, когато тя трябва да се появи за последен път на сцената. Ейми ще свири на концерта на кръстницата си Дион Бромфийлд в Roundhouse в Камдън. Само три дни по-късно Ейми Уайнхаус е намерена мъртва в апартамента си в Камдън.

Един уникален талант, който бе загубен твърде рано и който промени начина, по който се отнасяме към известните личности в медиите, особено към тези, които очевидно изпитват затруднения. За съжаление за Ейми обаче беше твърде късно. Но следата, която тя остави в британската музика, ще се усеща десетилетия наред, пише "Smooth Radio".