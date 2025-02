Превъзмогна всичко: Елтън Джон издава новия си албум

77-годишната икона Елтън Джон и 43-годишната Бранди Карлайл обединиха усилията си, за да запишат албума "Who Believes In Angels?", който ще бъде издаден на 4 април, съобщи BANG Premier. Елтън, който се оттегли от турнетата през 2023 г. след "Farewell Yellow Brick Road", обясни: "Този запис беше един от най-трудните, които някога съм правил, но беше и едно от най-великите музикални преживявания в живота ми. Той ми даде място, където знам, че мога да продължа напред. "Who Believes In Angels?" е като влизане в друга епоха и аз отварям вратата, за да вляза в бъдещето. Имам зад гърба си всичко, което съм направил, и то беше блестящо, невероятно. Но това е новото начало за мен. Що се отнася до мен, това е началото на моята нова кариера".

Какво е да работиш с Елтън Джон

Бранди Карлайл, снимка: Getty Images

Бранди се радва на опита от работата с Елтън, като обяснява, че той е помогнал да се създаде "вдъхновяваща среда за работа". Певицата също така смята, че записването на новия албум е било "радостно" преживяване. "Мисля, че всичко става по-добро със стандартите на Елтън Джон за писане на песни и беше невероятно предизвикателна и вдъхновяваща среда за работа, в която всички даваха идеи, всички слушаха идеите на другите. Чувствахме се като семейство. Светът е диво място за живеене в момента. Трудно е да намериш покой и триумф. Радикален акт е да търсиш радостни и еуфорични събития. И това е, което този албум представлява за мен.", казва авторката на текстове за песни, цитирана от БГНЕС.

