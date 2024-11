Ринго Стар издава кънтри албум

Новият албум на Ринго Стар "Look Up" ("Вдигни очи") ще излезе през януари и е съвместен проект с маестрото на класическото кънтри Ти Боун Бърнет, съобщава АП.

Обръщането към кънтри музиката не е нещо ново за бившия член на The Beatles. "Направил съм 20 албума и във всеки от тях винаги има песен, която е кънтри", каза 84-годишният Ринго неотдавна пред Асошиейтед прес.

Любовта му към музиката започва още в детството, заедно с привързаността му към блуса, суинга и всичко останало, което идва в родния му град. "Ливърпул е столицата на кънтри музиката в Англия", казва Ринго и допълва: "Дължи се на това, че е пристанище, а причината за физическата поява на рокендрол музиката в Англия е, че момчетата от корабите отиваха в Америка, в Египет, навсякъде, но те внасяха и музика."

Много от оригиналите на The Beatles, които барабанистът изпява, включително "What Goes On" и "Don't Pass Me By", имат кънтри подтекст. Кулминацията е вторият му солов албум, "Beaucoups of Blues" от 1971 г., който е изцяло кънтри.

Сътрудничеството с Ти Боун Бърнет

Ти Боун Бърнет, снимка: Getty Images

В началото на новия век на сцената изгрява звездата на продуцента и изпълнител Ти Боун Бърнет – бивш китарист на Боб Дилън и главен куратор на класическото кънтри през последните 25 години. Бърнет е човекът, който стои зад саундтраците на "О, братко, къде си" и "Истинският Люин Дейвис", както и зад наглед неправдоподобното сътрудничество между Робърт Плант и Алисън Краус.

Ринго познава Бърнет от десетилетия, но никога не си е сътрудничил с него по цял проект. "През 70-те години на миналия век организирах много партита и той винаги беше там, а аз нито веднъж не го поканих за работа", спомня си Ринго. Миналата година двамата се срещат за четенето на поезия от Оливия Харисън, вдовицата на бившия колега на Ринго от групата Джордж Харисън.

Ринго прави поредица от EP-та с различни автори и продуценти, включително неотдавнашно издание с Линда Пери, и предлага Бърнет да му даде песен за следващото. Бърнет бързо се връща с кънтри мелодия. "Беше красива. Най-красивата песен, която съм чувал от много време насам", казва Ринго. Той започнал да си мисли: "Защо пък да не запиша кънтри" и така започва сътрудничеството им по новия му албум.

Още за новия албум

Снимка: Getty Images

"Look Up" идва в момент, в който в кънтри музиката набира огромна скорост - всички от Бионсе до Пост Малоун обуват каубойски ботуши и пеят кънтри. През януари Ринго ще гостува в столицата на кънтрито Нешвил за няколко концерта и специален телевизионен филм.

"Развълнуван съм, защото ще изпълним както стари, така и от новите кънтри песни", казва той и допълва: "Ще изпея "With a Little Help From My Friends" в кънтри стил, точно така - в кънтри стил!", казва Стар, цитиран от БТА.

