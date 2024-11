Linkin Park пускат нов албум и тръгват на грандиозно турне (ВИДЕО)

Днес, 15 норември, Linkin Park гордо представят своя дългоочакван нов албум "From Zero". Групата ще може да бъде гледана на живо от тазвечершното шоу в "Allianz Park" в Сао Пауло, Бразилия, което се прави, за да се отпразнува излизането на албума. Стриймването на живо започва на 16 ноември в 1:30 ч. на lprk.co/saopaulo.

Бандата ще се завърне за второто повторение на турнето From Zero World Tour през 2025 г. Обхождайки целия свят, следващият етап започва на 31 януари в Мексико Сити, Мексико, и завършва на 15 ноември в Порто Алегре, Бразилия. Специалните гости - Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA и PVRIS ще се присъединят на избрани дати. Вижте всички дати и информация за билети ТУК.

Още: Аланис Морисет, Еминем, Джанет Джексън сред номинираните за Залата на славата на авторите на песни

Какво ще чуем в албума

Сред многото акценти, "From Zero" включва новия сингъл "Two Faced". В сряда групата изненадващо пусна силното музикално видео, направено от Hahn, за да придружи песента. Без да задържа нищо, той възстановява незабавно разпознаваемите елементи от характерния звук на групата, смекчавайки звуците с хаотично скречване на грамофона и рими с катарзисен припев. Shinoda ловко рапира, а Аrmstrong редува завладяващ рефрен и разтърсващ писък - "I can’t hear myself think."

На други места в албума "Casualty" гъмжи от необуздана агресия. Войнстващ ритъм, натоварен с китарно звучене е на върха на главоломния пънк ритъм. Междувременно Shinoda и Armstrong се захващат в огнено движение напред-назад, завършено с невинно скандиране - "I won’t be your casualty."След това е "IGYEIH", който се основава на пламенното взаимодействие на непредвидими инструменти и неоспорими вокали. Албумът завършва с "Good Things Go". Shinoda признава: "Чувствам се сякаш в главата ми е валяло сто дни."

Още: Oasis разширяват турнето: Обявиха концерти в Бразилия, Аржентина и Чили (ВИДЕО)

Linkin Park взривиха този сезон с "The Emptiness Machine". Тя избухна като рок песен номер 1 в страната и най-голямата рок песен за 2024 г. Бързо се изкачи до номер 1 както в Billboard Mainstream Rock Airplay Chart, така и в Alternative Airplay Chart. Общо групата отбеляза зашеметяващите 13 пъти #1 в последната класация. Досега "The Emptiness Machine" е събрал четвърт милиард глобални стриймвания и продължава да расте.

Предпоследният им сингъл "Heavy Is The Crown" е успешен по същия начин, с 270 милиона стриймвания и 55 милиона гледания в YouTube. По-рано този месец групата изпълни завладявящо изпълнение на химна на League of Legends Worlds на церемонията по откриването на Световното първенство 2024 в O2 Arena в Лондон.

Ето и пълния списък на песните в новия албум

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go

За Linkin Park

Linkin Park се очертаха като новаторска музикална сила и един от най-продаваните изпълнители през последните двадесет години. Техният диамантено сертифициран дългосвирещ дебютен албум – "Hybrid Theory", се откроява като "най-продавания дебютен албум на 21-ви век", докато забележителният втори албум – "Meteora", се нареди на #1 в "Billboard Top 200", преди да стане 8-кратно платинен в САЩ. Златно сертифицираният албум "One More Light" от 2017 г. отбеляза техния пети #1 дебют в "Billboard 200". През 2020 г. групата отпразнува новаторския си дебютен албум – "Hybrid Theory", издавайки супер луксозен бокс сет за 20-годишнината, който включва техния диамантено сертифициран сингъл "In The End". През 2023 г. групата издаде "Meteora 20th Anniversary Edition", който оглави класациите и включва новоразкритата песен "Lost". Емоционално зареденият сингъл първоначално е записан по време на сесиите за втория им студиен албум – "Meteora" (2003) и скоро след издаването му на 10-ти февруари 2023 г., "Lost" оглави класациите в радиостанциите с формат Alternative и Rock.

Още: Пускат нечувана досега песен на Linkin Park с вокалите на Честър Бенингтън (ВИДЕО)

Глобалните продажби на групата, обхващащи целия ѝ каталог, надхвърлят 100 милиона. Сред многобройните признания и отличия те са спечелили 2 награди "Грами", 5 Американски музикални награди, 4 награди "MTV VMA", 10 "MTV Europe Music Awards" и 3 "World Music Awards". Изнасяйки разпродадени концерти в цял свят, те са хедлайнери на световни музикални фестивали. Те също така остават първата и единствена западна рок група, която прави турне на пет стадиона в Китай.

На 5 септември групата направи триумфално завръщане на върха на класациите с "The Emptiness Machine". Първоначалните отзиви бяха смесени, тъй като верните фенове на Linkin Park не успяха веднага да възприемат новата вокалистка Емили Армстронг, която зае мястото на покойния Честър Бенингтън.

С времето обаче все повече и повече меломани заявиха, че всъщност Link Park звучи все така добре и много силно. А Емили не се и опитва да звучи като Честър.