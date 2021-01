Шакира стана поредната от низ от певци и музиканти, продали правата за своята музика за милиони долари.

Всички 145 нейни песни, между които "Hips Don’t Lie", хитът "Whenever, Whenever" и "She Wolf", са включени в сделката, предаде БГНЕС.Песните я превърнаха в най-продавания латино изпълнител за всички времена, с 80 милиона продадени плочи по целия свят.Сделката беше сключена с инвестиционната компания "Hypnosis Song Fund", която наскоро купи и музиката на Блонди и Нийл Йънг.