Skepta и Armin Van Buuren пристигат за първото издание на SOLAR PLOVDIV 2022

Британската хип-хоп и грайм звезда и петкратният носител на наградата „Диджей номер 1 в света“ ще се качат на сцената на Гребна база - Пловдив на 15 и 16 юли.

По-малко от две седмици ни делят от първото издание на фестивала SOLAR PLOVDIV, организиран от YALTA CLUB. В един уикенд ще имаме възможността да станем свидетели на две събития в различен музикален жанр, но с еднакъв, огромен интерес от страна на публиката. На 15 юли (петък) фестивалът кани британската хип-хоп и грайм звезда Skepta за първия му концерт в България. Почти са разпродадени са билетите и за събота (16 юли), когато ще посрещнем петкратния носител на наградата „Диджей номер 1 в света“, Armin Van Buuren.

Британският рапър и топ музикален продуцент Skepta пристига в Пловдив с хитовете, оформили цяла хип-хоп и грайм епоха. В първото му участие пред българска публика ще чуем хитове като Shutdown, No Security, All Eyes On Me и много други. Преди броени дни организаторите добавиха към програмата на събитието и дългогодишния му диджей DJ MAXIMUM. Oт българска страна ще подгреят oще добре познати диджеи със селекция от американски, европейски и британски парчета в областта на хип-хоп и трап музиката – DJ Dolittle и DJ Steleansky.

На 16 юли предстои още еднa вечер, която хиляди фенове очакват с нетърпение, а именно тази, в която ще посрещнем самия Armin Van Buuren. Легендарният холандец ще взриви публиката на Гребна база - Пловдив в типичния за него запомнящ се парти стил, който предлага зрелищно шоу и незабравими емоции. За последно видяхме Armin Van Buuren по време на ARMIN ONLY EMBRACE през 2016-а година. Шест години по-късно имаме възможността да си припомним защо Armin Van Buuren се превърна в категоричен любимец на публиката. Заедно с него на 16 юли ще чуем и диджея от немски произход Topic, когото познаваме от абсолютния му хит Breaking Me, както и Juan Alvarez – един от бившите резиденти на YALTA CLUB и важна част от историята на клуба и фестивалите под шапката SOLAR.

Последни билети за SOLAR PLOVDIV 2022 може да намерите в ОМV, Eventim и на Ticketstation.bg.

Проектът е част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата.