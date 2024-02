След седем години мълчание: Шакира издава нов албум

Според нея написването на албума се е превърнало в своеобразна терапия: "Пишейки всяка песен, аз се връщах към себе си. Докато ги пеех, сълзите ми се превръщаха в диаманти, а уязвимостта ми - в сила". Шакира показа и кадри от фотосесия за издаването на албума, на които се появява в корсет. Испаноезичният албум на Шакира включва 16 песни, сред които Acróstico, Out of Your League, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG, Te Felicito, Copa Vacía и El Jefe, предава БГНЕС.

Неотдавна певицата се завърна триумфално в класациите, спечели специалната награда MTV VMA и бе удостоена с паметник в родния си град Баранкиля, Колумбия. 47-годишната звезда също така най-накрая постигна споразумение по дело за укриване на данъци в Испания. Според El Periodico през ноември миналата година Шакира е платила 34 млн. долара, за да избегне потенциална присъда от осем години затвор. Сега певицата не живее в Испания: миналото лято тя обяви раздялата си с Жерар Пике, с когото беше заедно дълги години, и се премести в Маями със синовете си Саша и Милан.

