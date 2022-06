Съдят Марая Кери за плагиатство на "All I Want For Christmas Is You" (ВИДЕО)

Марая Кери ще бъде съдена за плагиатство заради коледната ѝ песен от 1994 г., "All All I Want for Christmas Is You", която е една от големите класики, съобщава BBC.

Делото е заведено от композитора Анди Стоун, който твърди, че е съавтор на песен със същото заглавие, излязла пет години по-рано. В жалба към федералния съд в Ню Орлиънс той иска най-малко 20 млн. долара обезщетение от изпълнителката, нейния съавтор и продуцентската ѝ компания Sony Music Entertainment заради нарушаване на авторски права и незаконно присвояване. Според Стоун, който свири под прозвището Vince Vance, обвиняемите незаконно са използвали неговата "популярност и уникален стил" и са записали по-новата си песен без негово разрешение. Песента на Марая Кери и тази на Стоун имат различни текстове и мелодии. "All All I Want for Christmas Is You" е част от коледния албум на Марая Кери, който излиза миналия век. Всяка година от 2019 г. насам песента оглавява класацията на Billboard и до момента е слушана над 1 милиард пъти в Spotify. В своя мемоар Кери пише, че е композирала „по-голямата част от песента на евтина малка клавиатура на Casio“. Стоун казва, че собствената му песен също е била "широко излъчвана" по време на коледния сезон през 1993 г. и е оглавила класациите на Billboard. От жалбата му обаче не се разбира кога за първи път е научил за песента на Кери. В документите към делото се посочва, че адвокатите му за първи път са се свързали с обвиняемите през април 2021 г., но не са успели да постигнат споразумение.

