Venom Inc. с първи концерт в България през май

Venom Incorporated или Venom Inc. - бандата, създадена през 2015 г. от членове на легендарната Venom, най-накрая ще забие и у нас. Датата е 14 май 2025 г., а мястото – клуб Joy Station. В момента Venom Inc. включва основателят на групата Tony "Demolition Man" Dolan (вокали и бас китара), Curran "Beleth" Murphy (китара), както и Marc "JXN" Jackson (барабани), съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

Подробности за концерта

Концертът в София е част от турнето "Beyond The Black" в подкрепа на албума "There’s Only Black" (2022), а съпътстващият ги лайн-ъп е не по-малко впечатляващ от хедлайнерите.

Специален гост в турнето са бразилските дет метъли KRISIUN, а официален съпорт са поляците от HATE и екстремната банда от Чили ATER.

Билетите за концерта на VENOM INC. със специален гост KRISIUN и съпорт HATE и ATER в клуб Joy Station на 14 май 2025 г. могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно"), касите на магазини "Фантастико", както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ на цени от:

- 60 лв. за правостоящи до деня на концерта

- 70 лв. за правостоящи в деня на концерта

- 80 лв. за седящи в обособена VIP зона

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител

