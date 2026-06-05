Илко Семерджиев: Никой не може да спре "Прогресивна България" ако решат да правят реформи

Мандатът на "Прогресивна България" е реформаторски. Никой не може да спре "Прогресивна България" ако решат да правят реформи, защото именно затова са ги изпратили избирателите. Не е важно само разграждането на модела Борисов-Пеевски. Важно е изграждането на нов модел на публични взаимоотношения и структура на икономиката, както и бюджетни регламенти. Пред тях стои една огромна задача, а и имат подадена ръка от ЕК", това каза бившият вицепремиер и министър на здравеопазването Илко Семерджиев в "Денят на живо" по NOVA NEWS.

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"Видяхме, че основният акцент на министърът на здравеопазването Катя Илкова е прехвърлянето на фокуса от болничната помощ към профилактиката. Това са пожелателни приказки. Ако те искаха да правят реформи, щяха да ги обявят още в предизборната си кампания", обясни той.

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По думите му инерцията в здравната система е толкова голяма, че фрапиращи нарушения не биват поправени. "Видяхме големите скандали по времето на министър Сербезова и министър Хинков по повод Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти. Тя беше създадена, за да спаси българския пазар от паралелен износ. Не виждаме от изпълнителната власт, че ще се постараят да нормират медицинския труд", изтъкна бившият здравен министър.

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