Петър Витанов: Премахнахме „апендиксите“ в правилника, използвани за злоупотреба с право

Малко повече от месец след като 52-рото Народно събрание започна работа вече са готови и постоянните комисии. Те са общо 24. Управляващите от „Прогресивна България“ имат председатели на 14 комисии. Сред тях са най-важните – по бюджет и финанси, по правни въпроси, по енергетика и по отбрана. 9 комисии са дадени на партиите от опозицията – част от тях са тези за иновациите, правата на човека и българите извън страната. На ротационен принцип ще бъде управлявана комисията за контрол над службите.

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„Стремим се да върнем парламентарната демокрация и да се основаваме на изборния резултат. Затова сме предоставили възможността на опозицията да получи председателствата на толкова на брой комисии, колкото пропорционално са получили като изборен резултат. Нещо, което преди беше традиция до 2009 г.“, обясни пред bTV Петър Витанов, председател на ПГ „Прогресивна България“. От днес той ще оглавява и Комисия по външна политика.

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„Това, което се опитахме да направим с правилника, е да отстраним фоновия шум, който се използваше за политиканстване. Не по същество по законодателната дейност. Намалихме времетраенето за процедурни правила, защото с тях се злоупотребяваше често“, обясни Витанов. „Махнахме онези текстове, които бяха свързани най-често със злоупотреба на право. Ще замразим и заплатите си“, допълни той.

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„Над 400 закона не са приети. Ние имаме амбицията не да ги бълваме на конвейер, а да увеличим както количествено, така и качественото приемане на законите. Затова махнахме част от онези апендикси, с които се злоупотребяваше и които изяждаха парламентарно време. Сега имаме много повече време да дискутираме по същество“, каза Витанов. По думите му вероятно бюджетът за 2026 г. ще бъде приет в края на месец юли.

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