Приключи срещата между Тръмп и Зеленски: Какво е известно?

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха при закрити врати в Белия дом, без участието на пресата. След разговорите, украинският лидер заяви, че е имал „добра среща“ с Тръмп в Овалния кабинет.

„Благодаря ви за всичко, което правим заедно, за да защитим живота на украинците и да постигнем мир. Преди всичко, изразих съболезнованията си на президента Тръмп за смъртта на Линдзи Греъм. Той беше истински приятел на Украйна. Обсъдихме с президента лицензи за производство на ракети-прехващачи „Пейтриът“ и някои други идеи, които биха могли да помогнат“, каза Зеленски.

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Украинският президент добави още, че разговорът е бил за дипломация. „Важно е да се активизира дипломатическият процес. Нашите екипи се договарят за детайлите на по-нататъшното сътрудничество. Благодарен съм на Съединените щати за силната им подкрепа“, каза Зеленски.

По-късно Зеленски съобщи, че се е срещнал и с представители на компанията за отбрана Lockheed Martin – една от най-силните в Съединените щати, с която Киев работи от дълго време. Lockheed Martin произвежда ATACMS, HIMARS, F-16 и ракети за системите Patriot.

„Днес обсъдихме още по-голямо развитие на нашето сътрудничество – съвместно производство и обмен на технологии. Украйна има нещо, което да сподели с тези, които ни помагат да защитаваме живота. Говорихме за нашите съвместни възможности относно Patriot и други системи. Екипите ни вече работят по конкретни решения за съвместно производство възможно най-скоро и за увеличаване на нашите възможности за защита. Благодарим ви за вашата подкрепа и за всичката ви помощ“, съобщи Зеленски.

Преди срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп украинският му колега обяви че основен приоритет е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. По-късно във Вашингтон Зеленски ще присъства и на Националната възпоменателна служба за сенатор Линдзи Греъм. Планирана е и отделна среща със сенаторите, които са съвносители на законопроекта за санкции на Греъм, и други членове на Конгреса.

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По-специално, законопроектът за санкции има десетки поддръжници от двете партии. Текстът на документа призовава за мита върху стоки от петте най-големи световни купувачи на руски петрол и природен газ, включително Китай и Индия. Документът съдържа и разпоредби за санкции срещу Владимир Путин, висши руски политически и военни лидери, руски финансови институции и енергийни проекти.

През юли Зеленски и Тръмп се срещнаха в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. По-конкретно, на 8 юли Тръмп обяви, че САЩ могат да дадат на Украйна разрешение за производство на ракети-прехващачи за ракетните системи „Пейтриът“.

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В същото време американската компания Lockheed Martin, която притежава технологията за ракетите Patriot и е основният им производител, вече се е съгласила да прехвърли лиценза на Украйна. Зеленски обяви, че Украйна възнамерява да започне вътрешно производство на ракети-прехващачи „Пейтриът“ по американски лиценз до края на годината.