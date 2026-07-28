Спорт:

Приключи срещата между Тръмп и Зеленски: Какво е известно?

28 юли 2026, 21:22 часа 1274 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Приключи срещата между Тръмп и Зеленски: Какво е известно?

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха при закрити врати в Белия дом, без участието на пресата. След разговорите, украинският лидер заяви, че е имал „добра среща“ с Тръмп в Овалния кабинет.

„Благодаря ви за всичко, което правим заедно, за да защитим живота на украинците и да постигнем мир. Преди всичко, изразих съболезнованията си на президента Тръмп за смъртта на Линдзи Греъм. Той беше истински приятел на Украйна. Обсъдихме с президента лицензи за производство на ракети-прехващачи „Пейтриът“ и някои други идеи, които биха могли да помогнат“, каза Зеленски.

Още: Зад вратите на Белия дом: Зеленски и Тръмп ще се срещат без медии

Украинският президент добави още, че разговорът е бил за дипломация. „Важно е да се активизира дипломатическият процес. Нашите екипи се договарят за детайлите на по-нататъшното сътрудничество. Благодарен съм на Съединените щати за силната им подкрепа“, каза Зеленски.

По-късно Зеленски съобщи, че се е срещнал и с представители на компанията за отбрана Lockheed Martin – една от най-силните в Съединените щати, с която Киев работи от дълго време. Lockheed Martin произвежда ATACMS, HIMARS, F-16 и ракети за системите Patriot.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Днес обсъдихме още по-голямо развитие на нашето сътрудничество – съвместно производство и обмен на технологии. Украйна има нещо, което да сподели с тези, които ни помагат да защитаваме живота. Говорихме за нашите съвместни възможности относно Patriot и други системи. Екипите ни вече работят по конкретни решения за съвместно производство възможно най-скоро и за увеличаване на нашите възможности за защита. Благодарим ви за вашата подкрепа и за всичката ви помощ“, съобщи Зеленски.

Преди срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп украинският му колега обяви че основен приоритет е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. По-късно във Вашингтон Зеленски ще присъства и на Националната възпоменателна служба за сенатор Линдзи Греъм. Планирана е и отделна среща със сенаторите, които са съвносители на законопроекта за санкции на Греъм, и други членове на Конгреса.

Още: Украйна изпитва катастрофална липса на ПВО срещу руски балистични ракети

По-специално, законопроектът за санкции има десетки поддръжници от двете партии. Текстът на документа призовава за мита върху стоки от петте най-големи световни купувачи на руски петрол и природен газ, включително Китай и Индия. Документът съдържа и разпоредби за санкции срещу Владимир Путин, висши руски политически и военни лидери, руски финансови институции и енергийни проекти.

През юли Зеленски и Тръмп се срещнаха в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. По-конкретно, на 8 юли Тръмп обяви, че САЩ могат да дадат на Украйна разрешение за производство на ракети-прехващачи за ракетните системи „Пейтриът“.

Още: Как Зеленски успя да впечатли Тръмп и да промени отношението му към Украйна

В същото време американската компания Lockheed Martin, която притежава технологията за ракетите Patriot и е основният им производител, вече се е съгласила да прехвърли лиценза на Украйна. Зеленски обяви, че Украйна възнамерява да започне вътрешно производство на ракети-прехващачи „Пейтриът“ по американски лиценз до края на годината.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп среща Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес