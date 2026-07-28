Нова опасност за Украйна: Русия вече изстрелва ракетите "Бандерол" от наземни установки?

В интернет бяха публикувани изображения на новата руска наземна пускова установка за крилата ракета С-8000 "Бандерол". Оказва се, че руснаците тайно са представили тази наземна пускова установка на Владимир Путин на закрита изложба през 2025 г., съобщава Defense Express.

Дълго време единственият потвърден носител на ракетата „Бандерол“ е бил ударно-разузнавателният дрон „Орион“. Освен това, наземна пускова установка за тези ракети не се споменаваше онлайн. Анализатори отбелязаха, че тази наземна пускова установка може все още да е във фаза на тестване. Възможно е обаче Русия да се опитва да прикрие употребата ѝ.

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Изданието подчертава, че притежанието на руснаците на наземни пускови установки представлява заплаха за Украйна. С тяхна помощ те биха могли да изстрелят ракети „Бандерол“ без предупреждение за украинската противовъздушна отбрана. Преди това е било необходимо изстрелването на ракети „Орион“, които е можело да бъдат засечени предварително.

Според анализатори, когато ракети С-8000 „Бандерол“ се използват от наземна пускова установка, те ще бъдат засечени приблизително в момента, в който навлязат в украинското въздушно пространство. Това оставя значително по-малко време за реакция и подготовка за прехващане на ракетата. Изданието добавя, че масовите изстрелвания на „Бандерол“ също биха могли да представляват допълнителна заплаха. Всяка ракета „Орион“ може да носи само една такава крилата ракета, докато наземните пускови установки могат да бъдат сглобени в десетки за извършване на масирани атаки.

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Изданието смята, че за изстрелването на „Бандероли“ от наземна установка вероятно се използва малка ракета-носител на твърдо гориво. „Съдейки по конструкцията му, ракетната установка може да се спуска в хоризонтално положение. Предвид малкия си размер, тази установка теоретично би могла да се монтира на ремаркета или други мобилни платформи“, се казва в статията.

Анализаторите обаче отбелязаха, че при изстрелване от наземната ракета-носител S8000 Banderol, тя ще има по-малък обсег. Дори с ускорител, ракетата ще трябва сама да ускори и да достигне необходимата височина.

Каква е опасността от руската крилата ракета „Бандерол“?

По-рано експертът по авиация Константин Криволап обясни в коментар пред УНИАН защо руската крилата ракета „Бандерол“ е трудна за сваляне. Той отбеляза, че по същество това е снаряд, способен самостоятелно да намира цел, летящ със скорост приблизително 500 км/ч и имащ обхват до 500 км. Експертът подчерта, че един „Бандерол“ може да съдържа между 50 и 150 кг взривни вещества, но разрушителната му сила е същата като тази на „Шахед“. Той обясни, че свалянето на такъв „Бандерол“ самостоятелно не е трудно, но когато лети редом с ракети и дронове „Шахед“, възникват усложнения.

За опасността за украинските позиции от страна на ракетата предупреди преди дни и един от най-елитните местни военни. „Руснаците могат да изстрелват по четири ракети „Бандерол“ дневно. Тази ракета, която прелита няколкостотин километра и носи бойна глава, съдържаща 50 кг взривно вещество“, съобщи в средата на юли съветника на украинския министър на отбраната Сергей Бескрестнов с позивна „Светкавицата“ в своя Telegram канал.

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Според него, производственият план за тази година е 120 ракети на месец. Това означава, че врагът ще може да изстрелва по четири такива ракети дневно. Той обаче отбеляза, че заводът все още не е достигнал производствената си цел. „Светкавицата“ обясни, че ракетата може да бъде изстреляна от въздушни носители и вероятно от РСЗО „Торнадо“

„Не е случайно, че е направена с диаметър 30 ​​см. „Бандерол“ в момента се изстрелва от безпилотни летателни апарати „Орион“. Съвременната война демонстрира трудността от използването на големи безпилотни летателни апарати над фронтовата линия и зад вражеските линии. Големите безпилотни летателни апарати са твърде лесна цел, независимо дали става въпрос за „Орион“ или „Байрактар“. Затова е измислено ново приложение за „Орион“: изстрелване на „Бандерол“ от руска територия. Въпреки че е тествано и изстрелване на „Бандерол“ от хеликоптер Ми-8.“

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Ракетата, разказва Бескрестнов, има бойна глава OFBC-150 с 50 кг взривно вещество. Той каза, че смъртоносността ѝ може да се сравни приблизително с тази на „Шахед“ с двойна бойна глава (90 кг). Той отбеляза, че ракетата може да лети до 500 км, но максималният ѝ обсег на поразяване е 300 километра.

„Светкавицата“ също така отбеляза, че ракетата обикновено лети на височина от 400 до 2000 метра, но се спуска до 200 метра преди удара. Тя е способна на доста активно маневриране по време на полет. „Например, за да се върне назад, е необходимо разстояние от само 2,5 километра. Ракетата се насочва от сателитни навигационни сигнали и е податлива на радиоелектронна война, но има автономна навигационна система. Като цяло, не е нищо особено. Това е нискобюджетна крилата ракета с малка бойна глава“, заключи той.