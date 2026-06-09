Мрежата за "края на Радев" с "Кен и капитан Планета": Само DARA е толкова популярна, колкото Кандев

След като главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска министерството, мрежата прегря от коментари. Някои съзряха в хода му сигнал за сериозни проблеми в МВР, други го критикуваха заради това, че не пожела да навлезе в конкретика, а трети съзряха сигнал за оформяща се потенциална кандидат-президентска двойка.

"Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", написа Кандев във Facebook и обяви решението си.

Само DARA има такава популярност

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"Искате ли да ви кажа защо напускането на Георги Кандев от МВР е началото на края на Радев. Мога много да се обяснявам, но ще посоча само цифрите: в първите 38 мин на поста му във Фейсбук са реагирали 11 хил и 400 човека. А са го споделили 400. На такава популярност се радва само Дара в момента, след като спечели "Евровизия". Само дето Дара не влияе на живота на хората ежедневно. МВР влияе и Кандев ясно казва, че МВР не става. Тик-так, радев. Тик-так", коментира писателката Силвия Атипова.

"Оставката на комисар Кандев е сериозен репутационен удар за правителството на Радев. Демерджиев твърди, че не е оказвал натиск и не се е бъркал в работата на главния секретар на МВР. Напълно възможно да е така. За по-информираните не е тайна, че самият Демерджиев има сериозни проблеми с "гълъбарника", или по-скоро с "бубарника"! Не се сбъдна желанието му да бъде вицепремиер с ресор силовите министерства и те си останаха при Радев", написа от своя страна актьорът и издател Олег Чернев.

"Демерджиев неколкократно декларира, че е проевропейски и проатлантически човек и това няма как да не дразни мораво-червените около Радев, пък и самия него. Това е една от причините да назовавам настоящето мнозинство - "сбирщайн", а като добавим, че е пълно с отломки на ДПС, ГЕРБ и всякакви бивши, картината добива завършеност. Допускам, че е възможно натискът, ако въобще е имало такъв, върху Кандев да е от трети лица и то с цел да бъде елиминиран, което ще отслаби позициите на самия министър, с перспектива и той да бъде "отстрелян"!", допълни той.

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Кандев - като Борисов

Евродепутатът Кристиан Вигенин направи паралел между хода на Георги Кандев и пътя на Бойко Борисов до политиката.

"Наесен може да се извиня на Кандев за този пост. Но днешната оставка страшно ми напомня излизането на Бойко Борисов от МВР 2005 г. и още повече напускането от Румен Радев на ВВС 2016 г. Първият също не можеше да приеме да мълчи като главен секретар при Петков, след това стана кмет на София, после премиер; вторият не можеше да мълчи за действията на министъра на отбраната, след това стана президент, после също премиер. Идват президентски избори. Г-н Кандев 30 г. е работил в МВР и респективно е крепял всякакви фасади, но точно сега повече не може. Мълчал си е, както би следвало, когато си професионален служител в МВР, но откакто се разприказва при Гюров, повече не може. Не говоря за качествата или постиженията им. Говоря за внезапното им влизане в политиката", смята Вигенин.

"Колко пъти ще минава този номер? Точно когато си помислиш, че моделът на дирижирана демокрация се е изчерпал и ни изненадват с възхода на следващ добре изчислен борец за правда. Признавам, добри са. Започва поредният оборот на колелото и нищо не трябва да се оставя на случайността", допълва той.

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Бъдещ вицепрезидент?

Мнозина съзряха в решението на Кандев завой към политиката и по-точно - към вицепрезидентския пост на предстоящите избори за държавен глава.

"Героичното напускане на Георги Кандев от МВР би било наистина достойно, ако към фейсбук постовете си добави и яснота за това за фасада на какво са се опитвали да го използват. Без тази информация жестът остава полвинчат и човек лесно може да реши, че просто се подготвя за вице на Гюров", заяви бившият председател на ДСБ в столичния район "Лозенец" Елена Спасова.

"Георги Кандев не напусна позицията на главен секретар на МВР заедно с останалите от служебния кабинет. Напуска чак сега. Защо? Предполагам, че Кандев в момента е гласéн за кандидат за вицепрезидент на някого - или дори за кандидат за президент. Ами ако Кандев е новият Борисов?", коментира журналистът, автор и историк Манол Глишев.

Бившият шеф на СЕМ - журналистът и ПР-експерт Соня Момчилова, направи интересна аналогия, свързана със спряганата евентуална кандидат-президентска двойка Гюров - Кандев.

"Само си представете кандидатпрезидентска двойка Гюров - Кандев! Кен и капитан Планета! Аз от тази по-неустоима комбинация не се сещам. Колкото до рестрикцията на изказванията от която се оплаква, мисля услуга е било, но тепърва ще го разбира - по-болезнения начин", коментира Момчилова.