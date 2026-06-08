Георги Кандев напуска МВР

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска министерството. "Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", написа той в профила си във Facebook.

По думите на Кандев 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен.

"Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите", категоричен е главният секретар на МВР. Още: Няма как един Картоф да бъде сам, има и други от зеленчукопроизводството: МВР шефът за заплахите срещу главния секретар

Георги Кандев допълва, че задачата му винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взима решения, когато е трудно.

"В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", заключва главният секретар на МВР.

"Разбира се, че ще го оставим"

"Разбира се, че ще оставим Георги Кандев като главен секретар на МВР. Той доказа своите качества в цялата предизборната кампания и борбата с купения вот". Това бяха думите на премиера Румен Радев пред журналисти прети точно месец - на 9 май. "Очаквам МВР да насочи своите усилия от изборите, които минаха, към борбата с корупцията, всички закононарушения, както и престъпността, която мъчи българските граждани", допълни той.

Припомняме, че Кандев стана главен секретар на МВР в края на февруари 2026 г. при идването на служебния кабинет на Андрей Гюров на власт. За няколко седмици той се превърна в лицето на акциите на полицията срещу групите за купуване на гласове, като получи висока популярност и подкрепа от обществото. Още: Вътрешният министър: Заплахите срещу Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Преди няколко седмици Кандев обяви, че криминално проявени са давали показания срещу него в прокуратурата. Става дума за скандала с т.нар. безплатна пътна помощ, за която се разбра от разследване на организацията "Антикорупционен фонд". Те разказаха за схемата, при която пътно-поддържащите фирми, избрани от АПИ, дават на една фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Според Кандев показания срещу него е давал собственикът на въпросната фирма - Юлиян Ангелов, по прякор Картофа.