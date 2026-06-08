"МВР се връща под задкулисен контрол": Първи коментар за оставката на Кандев

Напускането на Георги Кандев от поста главен секретар на МВР предизвика и политически реакции. Сред първите, които коментираха решението му, беше съпредседателят на парламентарната група на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Реакцията му идва часове след като Кандев обяви в социалните мрежи, че напуска системата на МВР след близо 30 години служба. В своето послание той заяви, че не желае да носи отговорност за решения, които не взема, и намекна, че е бил използван като "фасада" за чужди действия.

В публикация във Facebook Мирчев определи оставката като "много ясен и тежък знак за начина на управление" и изрази мнение, че Кандев не е разполагал с реална свобода да изпълнява функциите си. Още: Създадох дискомфорт на Борисов и Пеевски: Демерджиев пое МВР (СНИМКИ)

Според депутата от ПП-ДБ доскорошният главен секретар е останал на поста не по волята на настоящото ръководство, а заради обществената подкрепа, която е получил с действията си срещу старите зависимости в системата.

"Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости", написа Мирчев.

Той отправи критики към управлението, като заяви, че има разминаване между публичните послания и реалните действия на властта.

"Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство - говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление", посочи народният представител. Още: Георги Кандев засега остава главен секретар на МВР, Радев ще предложи нов шеф на ДАНС

По думите му случаят с Кандев не бива да бъде разглеждан като обикновена кадрова промяна в системата на МВР.

"Случаят "Кандев" не е кадрови епизод. Той е предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. А последиците от това ще бъдат сериозни - за сигурността на гражданите, борбата с престъпността и за доверието в държавата", заявява Мирчев.