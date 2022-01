Популисти и ваксинирани антиваксъри - кои са те и по какво си приличат? (СНИМКИ)

На практика политиците, които биват наричани популисти, често се разпознават по два основни критерия - казват това, което бързо се харесва на хората и проявяват привидна загриженост за тях и говорят точно обратното на това, което правят. Примерите в световен мащаб, а и у нас, са многобройни - Унгария, Русия, Великобритания и други.

Редно е да отчетем два от най-важните фактора за възникването на популистките партии в дадена страна - от едната страна имаме криза на парламентарната демокрация, а оттам и криза в партиите и доверието към властта като цяло.

Как и защо популистите говорят едно, а правят обратното?

Точно на такъв фон партия "Възраждане" успя бързо да набере скорост, а кулминацията на действията им бе опитът за щурм на Народното събрание, завършил с неуспех по време на малобройния протест на 12 януари. За него вече говорихме достатъчно, но размисълът за случилото се не трябва да спира, както обсъдихме и с културният антрополог проф Ивайло Дичев (припомнете си интервюто ТУК).

Отскоро набралото популярност название за депутатите на "Възраждане" е "ваксинираните антиваксъри". Една трета от тях са имунизирани срещу COVID-19 въпреки последователната позиция на партията срещу ваксините, които те наричат „експериментални течности“ и "отрови".

Още преди протеста репортажът на bTV постави въпроса за двойния стандарт на популистките партии - техните действия понякога рязко се разминават с публичните им послания.

„В България няма пандемия, а провеждане на психоза по националните медии“, казва преди близо година Костадин Костадинов, лидер на антисистемната "Възраждане". Още от тогава формацията му се обявява и категорично против ваксините, наричайки ги „експериментални субстанции“, които могат да бъдат опасни за здравето на хората, защото не са достатъчно тествани. Неговата колежка и депутат от партията Елена Гунчева дори стигна по-далеч, описвайки дълга конспиративна теория за провеждане на някакъв тип смъртоносен медицински експеримент:

„В момента говорим за един чудовищен социално-инженерен експеримент, в който здравето на народа е заложено на картата на една социално-инженерна геополитическа игра. Това е моето мнение, но и на групата. Както казва доц. Мангъров – докато нямам опрян пистолет в челото, няма да се ваксинирам“, каза Николай Дренчев - секретар на партията преди дни. Както вече нееднократно стана ясно обаче, тази позиция на Дренчев бързо се размина с фактите - самият той и още трима депутати са сред имунизираните срещу COVID-19. В деня на протеста опитахме да научим защо има такова противоречие, но докато бе извеждан от полицията Дренчев не отговори на въпросите ни.

В крайна сметка въпросът за разминаването между посланията на Костадинов и личния избор на една трета от депутатите му относно ваксинацията остава все така висящ.

Ако си мислите, че тезите на „Възраждане“ по отношение на ваксините са меко казано нелогични, то има и по-катастрофални примери от тях. Противоречие между публичното говорене и реалните действия на популисти в Европа идва и от формацията "Фидес" - партията на унгарския президент Виктор Орбан.

В края на 2020 г. евродепутатът от Фидес Йозеф Сайер беше арестуван в Брюксел, след като стана ясно, че е участвал в частно гей парти в нарушение на COVID забраната за събирания и е бил арестуван, докато се опитва да избяга от мястото. Тогава заедно със Сайер по водосточната тръба, по която се беше спуснал той, „изтекоха“ и уверенията на неговата партия Фидес, че е убедена пазителка на т.нар. „традиционни ценности“, припомня "Свободна Европа".

Hungarian government orders disclaimers on books with gay content. It's understandable: they don't want people to read Jozsef Szajer's biography...https://t.co/giycqafhZt@liliebayer pic.twitter.com/4qIUFuWRkB