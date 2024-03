Шарл Мишел се сбогува с Денков (ВИДЕО)

Причината за това е приетата на 6 март оставка на кабинета Денков-Габриел. "За мен беше удоволствие да работя с вас. Всичко най-добро за в бъдеще", пише в платформата председателят на Европейския съвет.

Мишел благодари на Денков за непоколебима му отдаденост към Европейския съвет.

"Вашите неуморни усилия за Украйна и на всички фронтове са безценни. Вие помогнахте на страната си да влезе в Шенгенското пространство и непрекъснато работихте за бъдещето на България в еврозоната", отчита още Мишел. ОЩЕ: 9 месеца кабинет: 30 км магистрали, по-малко безработни и конструктивен тон между Денков и Габриел (ВИДЕО)

Thank you, 🇧🇬 Prime Minister Nikolay Denkov, for your unwavering dedication to the #EUCO



Your tireless efforts for #Ukraine and across all fronts have been invaluable.

You’ve helped your country enter the Schengen area, and you’ve continuously worked towards Bulgaria’s future… pic.twitter.com/1bXSNW2Iv4