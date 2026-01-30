Служебният кабинет ще запази ръководството на Министерството на културата?

Служебният кабинет, който предстои да бъде назначен от президента Илияна Йотова в следващите дни, най-вероятно ще запази изцяло или частично ръководството на Министерството на културата. Такава непотвърдена информация достигна до Actualno.com от представители на различните творчески гилдии. Ако тази информация се окаже истина, това би бил притеснителен знак за тоталната липса на чуваемост за проблемите на културата в България, за които се обръща сериозно внимание в последните месеци и които се задълбочиха чувствително именно под сегашното ръководство на културното министерство.

Снимка: БГНЕС

В информацията, която достигна до нашата медия, се казва още, че, за да не се предизвиква прекално голямо недоволство, най-вероятно самият Мариан Бачев няма да бъде оставен на поста си, а един от неговите заместници ще бъде "повишен". Този ход ще бъде под претекст, че така работата на МК ще продължи по-леко и няма да има стресови промени за краткото време, в което страната ще се управлява от служебен кабинет, а при следващ редовен кабинет вече може да се правят генерални смени в ръководството.

Още: Безпрецедентно: Половината "домова книга" пожела да застане начело на служебната власт (ОБЗОР)

Въпреки че подобно решение от служебно правителство по принцип не е необичайно, точно в случая с Министерството на културата нещата стоят по съвсем друг начин. Припомняме, че от първите дни, в които Мариан Бачев зае поста си, започнаха да светят различни червени лампи, които в последните месеци вече дават ясен сигнал, че в това министерство процесите се случват по начин, който е неприемлив за културните дейци в България.

Недоверие към Мариан Бачев

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че в началото на януари Бачев освободи от длъжност директора на Българската национална филмотека (БНФ) Антония Ковачева, което предизвика безпрецедентна вълна на недоволство, не само сред служителие на БНФ и кинодейците у нас, но и сред театрали, журналисти, обществени личности и др. Възмущението дойде от това, че се отстранява доказан специалист, чийто трудов договор важи до "провеждане на конкурс" за длъжността, какъвто няма, както и че са стартирани различни процедури по ПВУ, които трябва да бъдат завършени именно от Ковачева, за да се гарантира, че няма да се стигне до загуба или злоупотреба с финансови средства. Така, след по-малко от 24 часа лично Бачев извика Ковачева в кабинета си в Министерството на културата, за да я възстанови на работа.

Още: Обединение във филмовата индустрия: Подписа се важен меморандум за бъдещето на българското кино

Преди това министърът на културата в оставка предизвика гнева и на актьорите в Народен театър "Иван Вазов", които публично заявиха, че срещу директора на театъра Васил Василев се водят неясни проверки и се готви неговото освобождаване. Тогава от МК отговориха, че проверките не са репресия.

Източник: Независим културен сектор

През последните месеци различни културни дейци протестираха заради забавяни плащания, неосъществени финансирания и цялостното управление на министерството. Съюзът на артистите в България (САБ) неколкократно излезе с остри позиции срещу Мариан Бачев, като в една от тях заяви, че Министерството на културата се управлява не от Бачев, а от председателя на ПГ на партия "Има такъв народ" Тошко Йорданов. Същото нещо председателят на САБ - Христо Мутафчиев, потвърди в интервю в предаването "Студио Actualno". Още: Христо Мутафчиев: Тошко Йорданов се отнася нагло с културата, Бачев не разбра защо е министър (ВИДЕО)

Дай ми, да ти дам - имотите и Министерството на културата

През последните месеци се случиха и доста любопитни "имотни сделки" с участието на Министерството на културата, които повдигат не един и два въпроса. Още през лятото на 2025 г. Бачев заяви, че няма да се строи върху Античния амфитеатър Сердика в София, а преди ден министърът на културата в оставка направи изявление, в което потвърди това, като добави, че на собственика на имота - "Български енергиен холдинг" (БЕХ), е предложена замяна с друг имот в район "Витоша", равен на този в центъра на София. Все още не е ясно кой е този имот в район "Витоша", но се говори, че може би става дума за части от имота, в които влиза и Киностудия "Ню Бояна".

Още: Министерството на културата придоби Античния театър и Амфитеатъра на Сердика в София (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Преди няколко дни пък стана ясно, че остров "Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол ще бъде превърнат в модерен център за туристическо корабоплаване с нов пътнически терминал, яхтена марина и обновена крайбрежна зона. Това става възможно след решение на правителството част от острова да премине от Министерството на културата към държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", с цел развитие на туризма и облекчаване на натоварването на рибарското пристанище в морския град.

Според различни публикация обаче това решение е взето без предварително съгласуване с местната власт и жителите на Созопол. Кметът на града Тихомир Янакиев заяви пред БНР Бургас, че около проекта има "много неизвестни", на които до момента няма отговор.

Тези действия засилват още повече притесненията на гилдията, че в последните месеци от Министерството на културата се опитват да "уредят" колкото се може повече важни за определени хора въпроси, преди да дойде новата официална власт.