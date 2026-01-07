Първо в Actualno: Министерството на културата освободи директора на Българската национална филмотека

Министерството на културата (МК) е освободило дългогодишния директор на Българската национална филмотека (БНФ) Антония Ковачева. Това се е случило днес (7 януари) в ранния следобед, като Ковачева е била извикана в МК и ѝ е била връчена заповед за освобождаване от длъжността. Официалният довод е, че тя е навършила възраст за пенсиониране. Все още не е ясно кой ще бъде назначен на позицията, докато се обяви конкурс и бъде избран нов директор на БНФ.

Служителите на Българската национална филмотека са силно притеснени и не са съгласни с освобождаването на Антония Ковачева, тъй като липсва адекватен мотив за това. Източници на Actualno.com споделиха, че според тях не е редно да се извършват промени на ключови позиции от правителство, което е в оставка, особено в държавни културни институти с национално значение. Освен това настоящият договор на Ковачева е "до провеждане на конкурс", а такъв все още не е стартиран, макар да се чака от дълго време.

В културните среди вече циркулира и информацията, че за позицията директор на БНФ е спряган човек, за когото няма данни изобщо да се е занимавал с каквото и да е филмово и архивно дело. Съществува заплаха и за вече стартираните проекти по ПВУ, на които БНФ е бенефициент.

Чистки в културата

Това е поредно освобождаване на дългогодишен и доказан професионалист в културната сфера у нас. През лятото на 2025 г. министърът на културата Мариан Бачев и по-конкретно тогавашният началник на кабинета му - Диана Младенова, освободи ударно множество служители на МК с различни доводи, като например "дигитална некомпетентност".

Още: Сметната палата даде на прокуратурата болница "Лозенец" и Министерството на културата

През ноември пък шефът на кабинета на министъра беше сменен и на мястото на Диана Младенова бе назначена Константина Атанасовска. Тогава се заговори, че председателят на ПГ на партия "Има такъв народ" Тошко Йорданов, който бе и председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, е "силната фигура" в Министерството на културата. При изпратени въпроси от страна на Actualno.com по темата към МК, отговори нашата медия така и не получи.

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че в края на месец декември от Народния театър сигнализираха, че се правят опити от страна на Мариан Бачев да отстрани дисциплинарно директора на театъра Васил Василев. Тогава Бачев отговори, че просто се правят стандартни проверки на институцията. Също тогава стана ясно, че до края на 2025 г. ще се проведат конкурски за директор и на Софийска опера и балет, Държавна опера - Пловдив, Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" - Велико Търново, Театрално-музикален продуцентски център - Варна, Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен и Драматичен театър – Търговище.

Още: "Проверките не са репресивни действия": Бачев срещу Народния театър, част 2

Коя е Антония Ковачева

Антония Ковачева, снимка: Филмотечно кино "Одеон"/Facebook

Антония Ковачева е родена на 13.06.1956 г. в гр. София. Следвала е планиране във ВИИ "Карл Маркс" (1972-1975, днес УНСС). Завършила специалност "Кинознание" във ВИТИЗ "Кр. Сарафов" през 1980 г. Работи в Българска национална филмотека от 1980 г. като редактор, старши експерт-киновед, главен редактор на алманаха "Кино и време", завеждащ международни връзки. Била е филмов наблюдател на "24 часа", "Стандарт", сп. "Сега", "Капитал лайт", "Труд", сп. "Нея", "Преса".

Още: Какво ще стане с бюджета за култура: Д-р Диана Андреева-Попйорданова обяснява нагледно (ВИДЕО)

Автор е на многобройни публикации в сп. "Български филми", "Киноизкуство", "Филмови новини", "Кино и време", fipresci.org, сп. "Кино", в-к "Култура", сп. "Егоист", "ММ", "Харпърс базар", периодични издания в Австрия, Румъния, Словения и др. Член на редица художествени комисии към БНТ и НФЦ. Член на ФИПРЕССИ (Международна федерация на филмовите критици) и на нейни журита на международните фестивали в Краков, Оберхаузен, Лайпциг, Троя, Котбус, Ротердам (президент), Карлови Вари и др. Председател на гилдия Критика към СБФД (2007- 2012), член на борда на гилдия "Критика" към СБФД от 2013 г. Лауреат на наградата на СБФД за оперативна критика за 2000 - 2002 г.

От ноември 2013 г. до януари 2026 г. е директор на Българска национална филмотека.

Още: Министерството на културата е "сценарна дупка": "Филмаутор" иска оставки и вижда солидни санкции за България