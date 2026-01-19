Христо Мутафчиев: Тошко Йорданов се отнася нагло с културата, Бачев не разбра защо е министър (ВИДЕО)

Това, че тя беше възстановена на длъжност, е похвално, но това, че не попитаха, преди да го направят, означава грешки на растежа. Това заяви в предаването "Студио Actualno" председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев, коментирайки опитите за отстраняване от длъжност на директора на Националната филмотека Антония Ковачева.

Слава богу, министърът на културата в момента си отива. Той не можа да разбере каква му е функцията, какво трябва да му е отношението към съсловията и гилдиите, които му се наложи да управлява в тези 11 месеца почти. Явно е имало някакви интереси, които Антония Ковачева е спирала с присъствието си и затова решиха да я отстранят - вероятно заради апетитни имоти на Филмотеката. Те решиха да не събират гнева на цялата гилдия, решиха да спрат този гняв, затова реагираха толкова бързо, каза Мутафчиев.

Министри, които не разбираха от нещо в сектора, питаха. Аз мисля, че министърът на културата не трябва да бъде известна театрална или творческа личност. Става дума за визионерство, не става дума само за мениджър. Мениджърът трябва да знае какъв екип да си направи. Администрирането на процесите в Министерството на културата е сложна задача, министърът трябва да знае какъв екип да си направи, убеден е Мутафчиев. По думите му министърът трябва да бъде човек, който познава процесите вътре в Министерството на културата - така всички сектори ще функционират нормално.

Отношението на Тошко Йорданов към културата е нагло и безсмислено, но явно с партийни интереси, защото се бъркаше там. Нищо чудно действията с Антония Ковачева да са свързани с това, стана ясно още от думите на Мутафчиев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.