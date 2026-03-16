Стефка Костадинова напуска БОК, за да бъде издигната за депутат от Делян Пеевски

Дългогодишният председател на Български олимпийски комитет (БОК) Стефка Костадинова ще напусне поста и ще бъде издигната от Делян Пеевски за депутат в листите на "Движение за права и свободи". Тя ще се включи активно в политиката, като ще се кандидатира за народен представител на предстоящите парламентарни избори. Това съобщи самата Костадинова в съобщение до медиите, като не уточнява в кой избирателен район ще се кандидатира, нито дали ще е водач на листа.

Стефка Костадинова влиза в листите на ДПС - Ново начало

"За мен настъпва времето да се опитам да бъда полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия "Движение за права и свободи", която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори. Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста председател на БОК", заяви Стефка Костадинова.

"Награда ми бяха единствено българският химн и разветият трибагреник, както и сълзите от радост в очите на стъпилите на почетната стълбичка феноменални наши спортисти", допълва бившата световна рекордьорка във високия скок. И допълва: "Животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са ценни, но още по-важно е младото поколение да расте здраво и да има условия за спорт."

Припомняме, че през миналата година Стефка Костадинова се снима в кабинета на Делян Пеевски, като по този начин демонстрира, че се ползва с неговата подкрепа. Малко след това тя загуби изборите на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, като делегатите избраха Весела Лечева. След това обаче Костадинова отказа да се оттегли от поста, като последваха няколко съдебни жалби от делегати, а за една от тях стана ясно, че е била подадена по настояване на Костадинова.