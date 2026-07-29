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Украински терорист: Русия търси да арестува основателя на Телеграм Павел Дуров

29 юли 2026, 10:31 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украински терорист: Русия търси да арестува основателя на Телеграм Павел Дуров

Основателят на най-популярната социална мрежа в Русия и една от най-популярните на планетата Павел Дуров е обвинен в подпомагане на тероризма и включен в специален списък на ФСБ. Обвинението тръгва от жалба на кампанията "Дайвинчик" - това е рускоезичен чатбот за запознанства, с над 13 млн. потребители. Дуров е включен в международен списък за издирване на Руската федерация.

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Руската държавна информационна агенция ТАСС, която цитира адвоката Владимир Жеребенков, казва, че Павел Дуров може да бъде осъден на доживотен затвор, а също така да бъде арестуван задочно в Русия и да бъде поискана екстрадицията му.

Според руската държавна информационна агенция РИА Новости, която се позовава на ФСБ, администрацията на Телеграм не е изтрила канали, чатове и ботове, активно използвани от украинските разузнавателни служби за планиране на терористични атаки и масови убийства в Русия. Конкретните обвинения са:

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  • украински спецагенти, представящи се за жени, са се запознали с руски мъже чрез услугата на Телеграм "Дайвинчик" и са ги подвели да участват в терористична дейност.
  • от юли 2025 г. насам 46 млади потребители на "Дайвинчик" са задържани в 16 региона на Русия за нападение над милиционери и извършване на палежи от името на украинските разузнавателни служби.
  • престъпления, извършени от украински разузнавателни служби, използващи Телеграм, са довели до множество жертви, включително жени и деца, и са причинили щети за милиарди долари.

На 27 юли прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия продължава да се свързва с Телеграм относно възстановяването на достъпа до приложението за съобщения. Въпреки това, "няма значителна активност" от страна на Телеграм, добави Песков. Интересен факт - когато Дуров беше арестуван преди 2 години във Франция именно по обвинения, че Телеграм е благоприятна среда за тероризъм и организирана престъпност, Песков каза следното: "Да, наистина терористи използват Телеграм. Но терористи използват и автомобили. Защо не са арестували главния изпълнителен директор на Renault или Citroen?". А това беше само едно от множество изявления в подкрепа на Дуров от руския политически и обществен елит тогава - с внушения, че той е арестуван, защото е френски гражданин, макар да се "отказал" на практика от руското си гражданство. Дуров официално има гражданство на Русия, Франция, ОАЕ и Сейнт Китс и Невис - ОЩЕ: Огромна вреда за имиджа на Франция: Дуров за резултата от своя арест

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Тероризъм Екстрадиция Павел Дуров саботаж война Украйна
Ивайло Ачев
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