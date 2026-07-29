Руският Amazon пак гори. Удари и по Рязанската рафинерия, и по пристанище Таганрог (ВИДЕО)

Поредна нощ на огън и разрушения за най-голямата руска верига за онлайн търговия Wildberries - нов неин склад беше ударен от украински далекобойни дронове. Този път обектът се намира в Рязанска област - видеокадри и снимки от мястото на събитието показват, че ударът е бил отново много тежък.

Пожарът е възникнал в сортировъчно съоръжение на Wildberries. То се намира в индустриалния парк Рязан близо до село Тюшево. Друго име на това сортировъчно съоръжение е "Рязан: Тюшевская". Веднага след този удар Wildberries официално обяви временни ограничения върху дейността си, свързана с ударения обект.

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Губернаторът на Рязанска област Павел Малков потвърди за удара, като в официално съобщение в Телеграм написа, че имало "пожар в индустриална зона", както и че шестима души са ранени. Нямало опасност за живота на ранените. Има обаче видеоданни, че е атакувана за пореден път и местната рафинерия.

Не само Рязан

И Таганрог, руско пристанище на Азовско море, също понесе поражения след украинска въздушна атака. Според кмета на града Светлана Камбулова, която публикува официално съобщение в канала си в Телеграм, има щети по "две промишлени предприятия", както и "сградата на Машинния колеж". Камбулова добавя, че удари е имало и в два жилищни блока, както и в частен имот, а щети е понесла и "детска градина № 17". "Всички аварийни служби са на място и продължават работата си по отстраняване на последиците от въздушния удар", добавя тя. Кметицата казва, че има един загинал и трима ранени.

"Жена беше убита, а мъж беше ранен, след като отломки от ракета паднаха върху жилищен блок", добавя губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния си канал в Телеграм. Интересно чия ракета, след като Украйна използва в огромен процент от случаите при въздушните си атаки само дронове - дали е ракета от руската ПВО? "Около шест дузини безпилотни летателни апарати и ракети бяха унищожени в градовете Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтински и четири района на областта – Тарасовски, Каменски, Октябрьски (Селски), Матвеево-Кургански и Таганрогския залив. Отломки от безпилотни летателни апарати са открити и на територията на промишлени предприятия и морско пристанище. Няма пожари. Няма пострадали", казва още Слюсар, с което смекчава версията на Камбулова за щети.

И друго интересно е, че откакто руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабната война в Украйна, Камбулова редовно определя Таганрог за "град герой". А украинският мониторингов канал Exilenova+ пусна видео как дрон се забива в жилищен блок, като твърди, че причината е електронно заглушаване - не става ясно дали това са кадри от Таганрог:

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