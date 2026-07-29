Украйна ще разследва "гражданина Лукашенко". Путин тайно печата пари, за да финансира войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия изпитва все по-големи трудности да финансира войната си срещу Украйна чрез традиционни икономически механизми и е започнала скрито печатане на пари. Това разкри Службата за външно разузнаване на Украйна (СВР), като отбелязва, че властите на практика принуждават държавните банки да подкрепят бюджета чрез закупуване на държавни облигации.

ОЩЕ: Руският Amazon пак гори. Удари и по Рязанската рафинерия, и по пристанище Таганрог (ВИДЕО)

Според разузнаването руското правителство вече не е в състояние да набира достатъчно средства на свободния пазар заради ниския интерес на инвеститорите към държавни дългови ценни книжа на фона на високите лихвени проценти и повишения риск. В резултат на това руското Министерство на финансите емитира нови облигации, държавните банки са принудени да ги изкупуват обратно, а за да бъдат възможни тези операции Централната банка на Русия предоставя финансови ресурси.

Тази схема на практика превръща държавния дълг в инструмент за скрито печатане на пари. Бюджетът получава необходимото финансиране, но това е съпроводено с повишена икономическа зависимост от емитирането на нови рубли и риск от инфлация.

По-специално, това се отнася до две нови емисии руски държавни облигации: едната на стойност 6,4 милиарда долара с дата на падеж 2037 г. и другата на стойност 12,8 милиарда долара с дата на падеж 2042 г., се казва в доклада на разузнаването, публикуван на сайта на СВР.

Разузнаването подчертава, че принудителното придобиване на ресурси от държавните банки не решава проблема с недостига на средства, а само временно го прикрива. Този финансов модел на практика подкопава цялостната финансова стабилност на страната.

Към началото на юли обемът на държавните облигации, държани от руски банки, е достигнал 248,1 милиарда долара или почти 9% от всички активи на банковата система. От началото на 2026 г. тази цифра се е увеличила с още 6,5 милиарда долара.

Украинското разузнаване смята, че подобни мерки са следствие от бързо нарастващия руски бюджетен дефицит. През първите шест месеца на 2026 г. той достигна почти 77 милиарда долара, като основната причина за това са колосалните военни разходи. Междувременно Централната банка на Русия очаква дефицитът на федералния бюджет да се увеличи до 105,1 милиарда долара до края на годината.

И още – руското издание "Вьорстка" твърди, че в Русия се обмисля частично или дори пълно налагане на военно положение, за да бъде извършена цялостна мобилизация с цел да бъде завършена с руска победа най-после уж тридневната специална военна операция в Украйна. Зад кулисите се обсъждат мерки като блокиране на активи в чужбина, още ограничаване на достъпа до Интернет – през VPN мрежи, както и въвеждане на изходни визи, ако руски граждани тръгнат да пътуват извън Русия.

The Speaker of the Russian State Duma concluded the session to applause with the words: "Russia. Putin. Victory." pic.twitter.com/QAlugdK7Me — WarTranslated (@wartranslated) July 28, 2026

Украйна може да започне наказателно производство срещу "беларуския гражданин Лукашенко"

Междувременно излезе информация, че от канцеларията на президента Володимир Зеленски са подали искане до Главната прокуратура да разгледа въпроса относно образуване на наказателно производство срещу "беларуския гражданин Александър Лукашенко". Това съобщи в Telegram беларуската опозиционна организация "Беларуски демократичен форум". Те заявяват, че са изпратили такова искане до украинските власти и са получили отговор, че "искането е изпратено за разглеждане и ако са налице предвидените от закона основания, ще се предприемат подходящи мерки за реагиране и ще бъдете информирани за резултата".

Действията на Лукашенко могат да съдържат елементи на редица престъпления, като например водене на агресивна война, финансиране на тероризъм, посегателство върху териториалната цялост на Украйна, насърчаване на война и геноцид, подчертават от "Беларуски демократичен форум".

Снимка: Telegram/Belarusforum.org

Срещата Зеленски-Тръмп

Междувременно вчера президентът на Украйна Володимир Зеленски бе приет от държавния глава на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет. Стана ясно, че двамата са обсъдили как ще бъде изпълнено решението на Тръмп да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети-прехващачи "Пейтриът", както и други въпроси - ОЩЕ: Приключи срещата между Тръмп и Зеленски: Какво е известно?

Любопитно е, че на президентския сайт на Украйна са поместили едновременно тези две снимки от срещата в Белия дом. На този фон Financial Times и вече много популярната американска влогърка Лаура Лумър съобщиха на база свои източници в Белия дом, че до 2 седмици може да се очаква визита в Киев на специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и на зетя на Тръм Джаред Къшнър. Такава визита ще е първа за двамата, след като многократно те ходиха в Москва и разговаряха там с Владимир Путин, което досега не доведе до нищо що се отнася до горящата с пълна сила война в Украйна:

president.gov.ua

Важни разговори с Lockheed Martin

Много важен момент е, че Зеленски се е срещнал във Вашингтон с екипа на отбранителната компания Lockheed Martin, която произвежда ракетите ATACMS, HIMARS, изтребители F-16 и ракети за системите Patriot. Украйна от дълго време си сътрудничи с компанията.

На срещата е било обсъдено по-нататъшното сътрудничество, като Зеленски изрично е подчертал, че Украйна има какво да предложи. Вече се работи по конкретни решения, се казва на сайта на украинското президентство.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интересен акцент от визитата на Владимир Путин на събитие на руските ВМС – той обяви, че разчитал на информация за войната в Украйна от „официални източници“, от военни командири, спецслужбите и дори обикновени войници, обаче понякога четял и какво пишат/казват Z-каналите. По думите му, някои от тях казвали много прямо какво става, други обаче лъжели в собствен интерес – кои са честни и кои не: руският диктатор не влезе в подробности. Путин опитва да се представя като добре информиран какво става в Украйна предвид отколешните приказки именно в Z-пространството, че руският генщаб и руските служби го лъжат, смята ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Вече 78 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 28 юли е имало 272 бойни сблъсъка спрямо 227 на 27 юли. Руснаците са хвърлили 298 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 29 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3073 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 170 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9383 FPV дрона, което е с около 1200 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

37 руски пехотни атаки са били отбити в Покровското направление съгласно официалната украинска информация – това направление все още си остава най-тежкото на фронта и е така от началото на 2023 година насам. Още 31 руски пехотни атаки са били организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – украинците сочат самата Константиновка като място на активни боеве независимо от твърденията на Путин и руския генщаб, че градът бил на практика превзет, като тези твърдения първо се появиха в началото на юли. 20 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област – Z-канали като „Анатолий Радов“ се оплакват от украински успехи там (КАРТА), а 19 – в Славянското направление. За Славянското направление Z-каналът "Рибар" говори за установено едно руско предмостие през канала "Северски Донец – Донбас" при Юрковка. В съседното от север Лиманско направление са станали 13 руски пехотни атаки, но цели 20 е имало в Южнослобожанското направление – в района на град Вовчанск и селата южно от него, в Североизточна Украйна. Именно от района на Вовчанск, при село Билий Колодяз, излезе ново видео – руски войник уж вее руското знаме, обаче проверка със специализиран софтуер сочи, че войникът би трябвало да е около 6 метра висок – с други думи, отново изглежда руска лъжа:

I'll say he is a 6m giant, that's why he can occupy Bilyi Kolodyaz' by himself.😎 pic.twitter.com/FnXDJJYeKe — richardzai (@richardzai38580) July 27, 2026

"Краматорск и Славянск постепенно придобиват същите контури като Дружковка преди година, когато нарастващият брой обстрели стана обичайно явление и постепенно започва да се развива в бавно разрушаване на града. Ситуацията всъщност е разочароваща, защото последните градове в Донецка област постепенно измират поради нарастващата опасност да се живее в тях; днес, за да се унищожи един град, е достатъчно да се придвижи широк фронт към него на разстояние от 10 км и просто да се изчака половин година", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла само 80 далекобойни дрона по цели в Украйна, сочи сутрешната сводка на украинските ВВС. Свалени са 65 – 14 от преминалите през украинската ПВО дронове са нанесли удари на 10 места в Украйна, но по традиция украинските ВВС не дават конкретна информация за поражения. 5 души са ранени в резултат на руски обстрел, включително 3-годишно момче. В област Никопол, аварийни екипи спасиха 2 души от повредени домове и потушиха пожар в медицинско заведение, става ясно от публикация в официалната страница във Facebook на украинската спешна служба.

ОЩЕ: Още военни сили и ресурси: Действията на Зеленски и Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)