Заради ударен кораб: Иран е готвел бомбардировка срещу Украйна

Иран е обмислял атака срещу морско пристанище в Украйна в отговор на украинския удар по ирански уж търговски кораб в Каспийско море. Сценарият е бил предотвратен благодарение на интензивни дипломатически действия, съобщава The New York Times.

Техеран се е готвел да реагира, след като Украйна порази ирански кораб с аргумент, че е превозвал военен товар в помощ на Путинова Русия, който е щял да бъде използван срещу украинците. Интересното е, че не за пръв път Украйна удря по плавателен съд, за който казва, че се използва в помощ за Путин и действията му срещу украинците - ОЩЕ:

Източници, запознати с разузнавателни данни, са съобщили, че очакват Иран да изстреля балистични ракети с малки като размер бойни глави към Украйна, с цел да изпрати символично послание, но да причини сравнително малки щети, уточнява израелското издание Ynet. Други висши служители са посочили, че целта вероятно е щяла да е едно от украинските черноморски пристанища.

Ирански източници заявиха, че се надяват конфликтът да приключи с ответните им действия, но западни източници предупредиха, че е трудно да се предвиди как ще реагира Украйна. Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към украинската армия Андрий Коваленко обаче потвърди в канала си в Телеграм, че към момента няма официални данни или доказателства за непосредствена подготовка на ирански ракетен удар срещу Украйна. Той обаче добави, че Иран може да нанесе такъв удар - в смисъл, че има такива ракети, с които да го направи.